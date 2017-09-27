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Политика
Выгнали за границу самых работоспособных: депутат Рады возмущен массовым бегством украинцев в Европу
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    Выгнали за границу самых работоспособных: депутат Рады возмущен массовым бегством украинцев в Европу

    16:58  27 Сентября 2017
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    Украинцев превратили в персонал европейских борделей и туалетов — депутат Рады

    Киев, 27 сентября. Граждане Украины массово уезжают в Европу после отмены визового режима. Об этом заявил депутат Верховной рады, лидер партии «За життя» Вадим Рабинович.

    Украинский парламентарий выразил недоумение тем, что на Украине радуются безвизу, в то время как страну покинули почти 10 миллионов граждан, которые трудятся на благо экономики Польши, Чехии и других стран.

    «Вы выгнали за границу почти 10 млн самых работоспособных граждан, и вы считаете это большой победой? Мы должны этим гордиться и аплодировать безвизу? Я аплодирую возможности интеграции Украины в Европу. Но только в том случае, если Европа строится в Украине, а не в том случае, если мы являемся обслуживающим персоналом в европейских борделях и туалетах», — заявил Рабинович телеканалу 112.

    По словам депутата, на Майдане говорили о высоких социальных стандартах, но сегодня строят другую Европу, которая не нужна Украинцам.

    «Власти убивают пенсионеров и считают, что это Европа. Нас всех лишают права на здравоохранение и считают, что это Европа. Европа заставляет нас вырубать лес, а у себя штрафует по 10 тыс. долларов за каждый вырубленный пенечек», — считает Рабинович.

    Он подчеркнул, что Европа — это гордость за свой уровень жизни, однако сегодня украинцы охотнее переезжают в дома для бездомных в Германии, а не гордятся своей страной.

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    Автор: Катерина Михайлиди
    #украина #безвиз #европа
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