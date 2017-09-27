«Мособлкино» заявило о покупке прав на публичный показ «Матильды»

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Санкт-Петербург, 27 сентября. Государственное автономное учреждение «Мособлкино» объявило о покупке прав на публичный показ фильма «Матильда» режиссера Алексея Учителя.

Как стало известно ФАН, несмотря на все споры вокруг новой кинокартины и отказ двух крупнейших сетей кинотеатров от ее демонстрации в связи с угрозой поджогов, Московская область первой заявила о прокате фильма в государственных кинотеатрах. Сейчас проводится закупка прав на демонстрацию «Матильды» сразу после ее Всероссийской премьеры.

Напомним, религиозные фанатики угрожали поджигать кинотеатры, которые решат показывать фильм. Так, 23 сентября за поджог автомобилей у офиса адвоката Алексея Учителя был задержан руководитель незарегистрированной организации «Христианское Государство — Святая Русь» Александр Калинин и три члена этой же организации.

Ранее сообщалось, что патрули готовятся пресекать поджоги на предпремьерном показе «Матильды» в Сочи.