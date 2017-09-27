Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск
Закрыть
Весь мир
Ирак: боевики ИГ захватили трех заложников в провинции Анбар
Общество
«Мособлкино» заявило о покупке прав на публичный показ «Матильды»
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    «Мособлкино» заявило о покупке прав на публичный показ «Матильды»

    13:56  27 Сентября 2017  /обновлено: 13:56  27 Сентября 2017
    37

    «Мособлкино» заявило о покупке прав на публичный показ «Матильды»

    Санкт-Петербург, 27 сентября. Государственное автономное учреждение «Мособлкино» объявило о покупке прав на публичный показ фильма «Матильда» режиссера Алексея Учителя.

    Как стало известно ФАН, несмотря на все споры вокруг новой кинокартины и отказ двух крупнейших сетей кинотеатров от ее демонстрации в связи с угрозой поджогов, Московская область первой заявила о прокате фильма в государственных кинотеатрах. Сейчас проводится закупка прав на демонстрацию «Матильды» сразу после ее Всероссийской премьеры.

    Напомним, религиозные фанатики угрожали поджигать кинотеатры, которые решат показывать фильм. Так, 23 сентября за поджог автомобилей у офиса адвоката Алексея Учителя был задержан руководитель незарегистрированной организации «Христианское Государство — Святая Русь» Александр Калинин и три члена этой же организации. 

    Ранее сообщалось, что патрули готовятся пресекать поджоги на предпремьерном показе «Матильды» в Сочи.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Тимур Румянцев
    #матильда #учитель #мособлкино
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017 103128

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29423

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        42927

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        23039

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8832
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        В Госдуме обвинили Порошенко и Раду в этноциде русского народа

        В Госдуме обвинили Порошенко и Раду в этноциде русского народа

        12:22   27 Сентября 2017
        161
        Около 24 тыс. человек эвакуировали из-за пожара на складе боеприпасов под Винницей

        Около 24 тыс. человек эвакуировали из-за пожара на складе боеприпасов под Винницей

        9:09   27 Сентября 2017
        1443
        Сирия: пять командиров «Джебхат ан-Нусры» ликвидированы в провинции Идлиб — Минобороны РФ

        Сирия: пять командиров «Джебхат ан-Нусры» ликвидированы в провинции Идлиб — Минобороны РФ

        8:22   27 Сентября 2017
        3362
        США признали, что «русские хакеры» не взламывали избирком Висконсина

        США признали, что «русские хакеры» не взламывали избирком Висконсина

        5:23   27 Сентября 2017
        2886