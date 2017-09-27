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Россия
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Перелом в войне с международным терроризмом: эксперт отметил успехи ВКС РФ в Сирии
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    Перелом в войне с международным терроризмом: эксперт отметил успехи ВКС РФ в Сирии

    14:30  27 Сентября 2017
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    Перелом в войне с международным терроризмом: эксперт отметил успехи ВКС РФ в Сирии

    В результате точечного ракетного удара Воздушно-космических сил (ВКС) Российской Федерации по боевикам группировки «Джебхат ан-Нусра»1 (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации по решению Верховного суда РФ) южнее города Идлиб были ликвидированы пять ее главарей. Об этом заявил представитель министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков. О том, каких успехов добились российские ВКС РФ за два года, читайте в материале Федерального агентства новостей.

    Серьезный урон

    «В результате удара ликвидированы Абу Сульман ас-Сауди (начальник южного сектора провинции Идлиб), Абу аль-Аббас Анадин (эмир по финансовым вопросам), Абу Хасан (советник военного министра Абу Мухаммада аль-Джулани), Валид аль-Мустафа (помощник духовного лидера Абдаллы аль-Мухейсни), а также Абу Муджагид (шариатский судья)», — пояснил Конашенков.

    Более того, в результате авиаудара российскими ВКС были уничтожены склады с боеприпасами и военная техника террористов. Игорь Конашенков отметил, что авианалет был совершен только после того, как было установлено точное местонахождение полевых командиров. Информация была проверена по нескольким каналам.

    Успехи ВКС РФ

    Политический и военный эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что за два года с начала антитеррористической операции в Сирии произошли изменения, которые можно считать ключевыми. И добыты они были при непосредственном участии российских ВКС.

    Перелом в войне с международным терроризмом: эксперт отметил успехи ВКС РФ в Сирии

    «ВКС РФ добились многого, причем ряд результатов, совсем не громких по своему резонансу в СМИ, не менее важен широко известных побед. Например, бесперебойное снабжение и российских, и сирийских военных было в большой степени заслугой военно-транспортной авиации России, которая стала важным звеном в обеспечении антитеррористических операций наряду с морскими поставками», — добавил Сергей Простаков.

    Массовый героизм

    По мнению военного эксперта, громкие успехи в Алеппо, Пальмире, Дейр-эз-Зоре были бы невозможны без российских ВКС. В воздухе российские пилоты заслужили полное право стоять в одном ряду с настоящими героями прошедших войн.

    «Действуя под постоянной угрозой сил НАТО, ВКС РФ внесли своими профессиональными действиями качественный перелом в войне с международным терроризмом. Удары по их объектам управления, снабжения и фортификационным сооружениям дезорганизовывали оборону боевиков, разведка и координация огня наземных систем с помощью ВКС также играли важную роль в операциях в Сирии», — рассказал Сергей Простаков.

    Перелом в войне с международным терроризмом: эксперт отметил успехи ВКС РФ в Сирии

    Как отметил военный эксперт, нет никакого сомнения в том, что российские ВКС проявили массовый героизм и сделали решающий вклад в победу над террористами. Особенности современного информационного пространства и геополитическая реальность таковы, что говорить о всемирном признании подвига не приходиться, особенно из-за политики западных СМИ в отношении России. Но в нашей стране он не подвергается сомнению, а привычка оглядываться на мнение Запада, зачастую откровенно враждебное и субъективное, скорее вредна, чем полезна.

    «В целом же можно говорить о том, что миссия российских ВКС в Сирии успешна. Они внесли существенный вклад в победы над террористами и доказали силу и боеспособность российских вооруженных сил», — заключил Сергей Простаков.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Илья Муромский
    #сирия #иг #дамаск #вкс рф #игил #башар асад #ракка
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