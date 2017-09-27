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Украина
Саакашвили объявил взрывы под Винницей «подарком Путина» на день рождения Порошенко
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    Саакашвили объявил взрывы под Винницей «подарком Путина» на день рождения Порошенко

    13:58  27 Сентября 2017  /обновлено: 14:11  27 Сентября 2017
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    Саакашвили объявил взрывы под Виннице «подарком Путина» на день рождения Порошенко

    Львов, 27 сентября. «Главный оппозиционер всей Украины», экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили объявил катастрофический пожар на складах боеприпасов под Винницей «подарком Путина» на день рождения украинского президента Петра Порошенко. Саакашвили даже нашел у предполагаемой диверсии на украинских складах политический смысл.

    «Очень циничный подарок от Путина на день рождения Порошенко — взрывы в Виннице. Этим он говорит американцам: не стоит давать Украине оружие, они не смогут его обезопасить», — заявил Саакашвили со своей страницы Facebook.

    Напомним, по последним данным, из зоны бедствия вокруг горящих складов в Винницкой области были эвакуированы около 30 тысяч человек. На данный момент украинские пожарные службы не в состоянии ограничить распространение пламени и не могут приблизиться из-за разлета взрывающихся боеприпасов. 

    Саакашвили объявил взрывы под Виннице «подарком Путина» на день рождения Порошенко

    Читатели Саакашвили не согласились с политиком — устав слышать про то, что все плохое на Украине случается из-за личного вмешательства президента России, украинцы уверены, что взрывы на украинских складах боеприпасов — до этого был Мариуполь, а до того Балаклея — дело рук самих военных, которые хотят скрыть масштабные хищения. Особый гнев у читателей Саакашвили вызывает СБУ — украинская служба безопасности охотится на тех, кто выступает против Порошенко, но при этом неспособна обеспечить безопасность крупнейших военных объектов.

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    Автор: Валентин Меликов
    #саакашвили
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