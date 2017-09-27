Британские ученые назвали главный недостаток заменителей молока

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Лондон, 27 сентября. Британские ученые исследовали несколько заменителей коровьего молока и выявили у них один общий недостаток.

По мнению специалистов, молочные продукты из сои, риса и другого растительного сырья обладают общим недостатком — в них содержится очень мало йода, сообщается в статье, опубликованной в издании British Journal of Nutrition.

Ученые проанализировали химический состав 47 марок искусственного молока, популярных сегодня в Великобритании. Согласно исследованию, в альтернативных молочных напитках на основе растительных продуктов, концентрация йода составила всего 2% по сравнению с коровьим молоком. Таким образом, люди, которые предпочитают альтернативные напитки, рискуют обзавестись дефицитом йода в организме.