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Британские ученые назвали главный недостаток заменителей молока
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    Британские ученые назвали главный недостаток заменителей молока

    13:46  27 Сентября 2017
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    Британские ученые назвали главный недостаток заменителей молока

    Лондон, 27 сентября. Британские ученые исследовали несколько заменителей коровьего молока и выявили у них один общий недостаток.

    По мнению специалистов, молочные продукты из сои, риса и другого растительного сырья обладают общим недостатком — в них содержится очень мало йода, сообщается в статье, опубликованной в издании British Journal of Nutrition.

    Ученые проанализировали химический состав 47 марок искусственного молока, популярных сегодня в Великобритании. Согласно исследованию, в альтернативных молочных напитках на основе растительных продуктов, концентрация йода составила всего 2% по сравнению с коровьим молоком. Таким образом, люди, которые предпочитают альтернативные напитки, рискуют обзавестись дефицитом йода в организме.

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    Автор: Алексей Громов
    #наука #исследование #молоко
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