Проамериканские курды захватили часть города Эс-Сувар в Дейр эз-Зоре

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Дейр эз-Зор, 27 сентября. Курдское ополчение при поддержке спецназа США продолжает наступление на востоке провинции Дейр эз-Зор.

По данным местных источников оппозиционный альянс «Сирийские демократические силы» (SDF) развивает наступательную операцию к востоку от реки Евфрат. Отмечается, что в данный момент курды из «Отрядов народной самообороны» (YPG) захватили уже около 50 процентов населенного пункта Эс-Сувар.

Отмечается, что проамериканское курдское ополчение при поддержке спецназа США стремится захватить нефтяные и газовые месторождения в восточной части провинции Дейр эз-Зор.