Медведев назвал сумму выданных в России ипотечных кредитов

В Избранное

Москва, , 27 сентября. За первые семь месяцев 2017 года в России было выдано ипотечных кредитов почти на один триллион рублей. Об этом в среду сообщил председатель российского правительства Дмитрий Медведев.

Как подчеркнул политик, рынок жилья на территории Российской Федерации постепенно восстанавливается. Кроме того, снижаются ставки по ипотеке.

«Это означает, что жилищный вопрос в целом решается более активно, то есть приобретаются в собственность и квартиры, и дома», — подчеркнул премьер-министр на заседании президиума Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

Напомним, в июне 2017 года ставка по ипотеке в РФ составляла около 11,1%.