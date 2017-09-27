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Общество
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Россия
Медведев назвал сумму выданных в России ипотечных кредитов
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    Медведев назвал сумму выданных в России ипотечных кредитов

    14:00  27 Сентября 2017
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    Медведев назвал сумму выданных в России ипотечных кредитов

    Москва, , 27 сентября. За первые семь месяцев 2017 года в России было выдано ипотечных кредитов почти на один триллион рублей. Об этом в среду сообщил председатель российского правительства Дмитрий Медведев.

    Как подчеркнул политик, рынок жилья на территории Российской Федерации постепенно восстанавливается. Кроме того, снижаются ставки по ипотеке.

    «Это означает, что жилищный вопрос в целом решается более активно, то есть приобретаются в собственность и квартиры, и дома», — подчеркнул премьер-министр на заседании президиума Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

    Напомним, в июне 2017 года ставка по ипотеке в РФ составляла около 11,1%.

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    Автор: Алексей Громов
    #медведев #ипотека #рф
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