Древний папирус раскрыл археологам тайну строительства египетских пирамид

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Каир, 27 сентября. Обнаруженный в египетском порту Вади-аль-Джарф древнеегипетский папирус позволил приоткрыл завесу тайны над тем, как древние египтяне строили величественные пирамиды, которые продолжают стоять по сей день. Папирус обнаружила международная группа археологов под руководством Марка Ленера, который уже более 20 лет занимается вопросом строительства пирамид.

Ранее археологам под руководством Ленера удалось найти способ, с помощью которого каменные блоки массой около 2,5 тонн удавалось перемещать группой из 12–20 человек в пределах строительной площадки, однако оставалось неизвестным, как из каменоломен Туры эти блоки были доставлены в Гизу.

Надсмотрщик по имени Мерер, который руководил в ходе строительства работой 40 человек, оставил описание метода доставки каменных блоков, сообщает «Ридус». Как оказалось, египтяне перед строительством пирамид произвели масштабные работы, проложив через плато Гиза искусственные каналы. Именно по воде и доставлялись огромные каменные блоки, которые затем укладывались в пирамиду. Каналы позволяли доставить их непосредственно к месту строительства на лодках, после чего их перемещали на берег.