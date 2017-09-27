Рябков заявил о «небезрезультатном» диалоге США и России по деэскалации в Сирии

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Москва, 27 сентября. Россия и США продолжают диалог по зонам деэскалации в Сирии, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Рябков констатировал, что контакты России и США по Сирии не прекращаются и происходят постоянно.

«Ситуация в Дейр-эз-Зоре находится в фокусе внимания», — уточнил российский дипломат.

«Мы в части обеспечения режима зон деэскалации с американцами продолжаем практический диалог, который небезрезультатен», — обратил внимание представитель внешнеполитического ведомства.

Ранее стало известно, что заместитель спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии Рамзи Рамзи обсудил в Москве новый раунд переговоров по Сирии в Женеве.