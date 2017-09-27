Новости США: экстремисты обстреляли аэропорт Кабула ‍во время визита главы Пентагона в Афганистан

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США, 27 сентября. Боевики обстреляли аэропорт Кабула ‍во время визита главы Пентагона Джеймса Мэттиса в Афганистан; министерство внутренней безопасности будет собирать данные на иммигрантов в соцсетях; СМИ назвали любимое слово Дональда Трампа. Последние новости из-за океана — в обзоре Федерального агентства новостей.

Мэттис под ударом

Экстремисты выпустили около 20 ракет по территории аэропорта Кабула и окрестностям, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на телеканал Tolo News.

Как стало известно, целью боевиков был глава Пентагона Джеймс Мэттис, прибывший в Афганистан с визитом. В результате атаки, были эвакуированы пассажиры и персонал, выполнение рейсов приостановлено. По данным источника Tolo News, министра обороны США в момент обстрела не было на территории аэропорта.

Власть Трампа небезгранична

Несмотря на поддержку Дональда Трампа и республиканцев, а также 10 миллионов долларов, потраченных на рекламу, Лютер Стрендж все же проиграл Рою Муру место в Сенате США, сообщает газета The New York Times.

Победа сенатора Мура показывает, что власть Трампа все-таки ограничена. В последнее время Трамп писал твиты в поддержку Стренджа, но все сообщения были удалены после победы Мура. В следующем раунде голосований Мур встретится с Дугом Джонсоном, бывшим федеральным прокурором и кандидатом от Демократической партии.

Туманно будущее Obamacare

Республиканцы сената официально отказались от плана по отмене и замене закона о доступном медицинском обслуживании, введенного Бараком Обамой, сообщает газета The New York Times.

Впрочем, они не отчаиваются и теперь собираются взяться за пересмотр налогового кодекса. План по отмене и замене Obamacare они отложили, но не забыли о нем. Проблема доступного медицинского обслуживания все еще стоит перед законодателями. Сенатор от демократов Чак Шумер сказал, что лучше бы избежал еще одной битвы за Obamacare. По его мнению, лучше двигаться вперед и улучшать имеющийся проект, а не забирать его у людей.

Мюллер добрался до ФНС

Федеральная налоговая служба США будет официально сотрудничать со специальным прокурором Робертом Мюллером и раскрывать ему информацию о ключевых должностных лицах кампании Трампа в рамках расследования «о вмешательстве России в выборы 2016 года», сообщает служба новостей телеканала CNN.

Среди должностных лиц, на данные о которых поступили запросы, — бывший глава предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт и бывший советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Майкл Флинн. Ранее между Федеральной налоговой службой США и специальным прокурором была некоторая напряженность в связи с тем, что расследование Мюллера мешало расследованию службы, но теперь они, очевидно, достигли некоего соглашения.

Слежка за иммигрантами

Министерство внутренней безопасности решило собирать данные на всех иммигрантов в социальных сетях, сообщает The Hill.

Следить они собираются за всеми иммигрантами, включая тех, у кого есть постоянный вид на жительство. Слежка коснется и тех, кто уже прошел процедуру натурализации. Новое правило было опубликовано на прошлой неделе и вступит в силу с 18 октября. Под это правило подпадут и граждане США, общающиеся с иммигрантами в социальных сетях. Еще в мае администрация Трампа одобрила новый опросник для желающих получить визу, в котором надо указывать ссылки на свои социальные сети и биографию за последние 15 лет.

Любимые словечки Трампа

Выяснилось, что любимое слово Трампа, которое он употребляет как минимум в 64 твитах — это слово «грустно» (sad), сообщает People.

Он использует это слово и в прямом смысле, когда выражает сожаление о чем-нибудь, и в саркастическом, когда не хочет напрямую называть что-то «жалким». У некоторых это слово ассоциируется с самим Трампом.

США вспомнили по Пуэрто-Рико

Спустя неделю после того, как по Пуэрто-Рико прошелся ураган «Мария», американские военные решили отправить к берегам острова судно-госпиталь, сообщает служба новостей телеканала CNN.

Официальные лица Пуэрто-Рико изначально просили помочь с восстановлением подачи электроэнергии, но людям требуется и дополнительная медицинская помощь. Медицинский корабль — не единственная помощь со стороны США, они также отправили спасательные группы и около 44 тысяч фунтов предметов гуманитарной помощи.

«Стройка века»

Шесть подрядчиков, наконец, начали строить прототипы стены на границе с Мексикой, сообщает NPR.

На строительство восьми прототипов отведено всего 30 дней. Половина прототипов будет построена из бетона, а другая — из «иных материалов». Прототип должен быть высотой от 18 до 30 футов, и единственное его назначение будет заключаться в «сдерживании незаконного пересечения границы в районе, в котором он построен». На каждый прототип будет потрачено около 500 тысяч долларов.

Пожары в Южной Калифорнии

Пожар в горах Санта-Ана начал утихать, но сезон пожаров в Южной Калифорнии еще не достиг своего пика, сообщает газета Los Angeles Times.

Ожидается, что возникнут новые очаги возгорания. В результате последнего пожара было эвакуировано около 500 домов и 1,5 тысячи местных жителей. Температура в районах пожара достигала 90 градусов, а ветер только усугублял ситуацию. Во вторник утром пожар распространился по площади в 2,5 тысячи акров, но всего через несколько часов пожарные сократили его площадь до двух тысяч акров.