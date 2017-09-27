Сирия под крылом ВКС РФ: российская авиация спасла САР от ИГИЛ и неминуемого развала

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Вот уже два года российские ВКС работают в Сирии в рамках операции против боевиков «Исламского государства»3, «Джебхат ан-Нусры»4 (оба формирования запрещены в РФ) и других террористических группировок. За этот вроде бы недолгий срок боевой авиации РФ удалось переломить ход борьбы и нанести разрушительный удар по радикалам-исламистам.

Полковник запаса, заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, военный эксперт Андрей Кошкин рассказал в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН) об основных достижениях ВКС РФ в Сирии, а также о том, как изменилась обстановка в арабской республике с момента начала масштабной антитеррористической кампании российских сил.

На карте ниже вы можете видеть, как менялась ситуация на фронтах Сирии с появлением ВКС РФ - с сентября 2015 года по сентябрь 2017-го.

«Исламское государство» «съежилось» под ударами ВКС РФ

За время работы ВКС РФ в САР от оккупации террористов было освобождено более 500 населенных пунктов. Российские силы сыграли ключевую роль в зачистке большинства из них, в том числе ряда крупных городов, имеющих важнейшее стратегическое и экономическое значение, — это, прежде всего, Алеппо (самый населенный город Сирии) и Пальмира. Также в настоящее время развивается наступление на Дейр эз-Зор, большая часть которого уже перешла под контроль правительственной армии САР.

«Все те территории республики, которые были освобождены за это время, то есть уже порядка 87-90% Сирии, были освобождены только благодаря работе нашей авиации! Если сопоставить ее с ВВС международной коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами, то становится понятно, что мы превосходим их в три-четыре, а то и в пять раз по интенсивности нанесения авиаударов, объективным средствам контроля и, разумеется, по результатам. В другом бы случае правительственные войска САР не наступали бы так успешно».

Благодаря российским ВКС почти полный разгром потерпела крупнейшая террористическая организация, запрещенная в большинстве стран мира, — «Исламское государство». За последние два года подконтрольная боевикам этой группировки территория уменьшилась в несколько раз. Сейчас российские и сирийские силы ведут совместное наступление на их последний крупный оплот — на Дейр эз-Зор. Это стало возможным после недавней серии военных успехов ВКС РФ и САА в провинции Ракка и в центральной части страны — прежде всего, близ Акербата, где был сформирован «котел».

На карте ниже представлена динамика боевых действий и освобождения стратегически важных позиций в Центральной Сирии в районе города Акербат:

«Было инициировано переформатирование армии под те успешные действия, которые демонстрировали ВКС РФ и которые в итоге привели к ряду ключевых достижений. Без интенсивной работы российских сил ничего бы не могло измениться, и, соответственно, этих военных успехов сирийской армии было бы не достичь», — подчеркивает военный эксперт.

ВКС РФ лишили ИГ2 главной финансовой подпитки — нефти

В ходе кампании российских сил в Сирии террористы, в частности, потеряли большинство крупных нефтяных и газовых полей, которые являлись главным источников их дохода. Под контроль правительства республики перешли месторождения Джихар, Магр, Джазаль, Мазрур и многие другие. В этом году, кроме того, у ИГ было отбито поле Аш-Шаир, с которого теперь добывается 5200 баррелей нефти и порядка трех миллионов кубометров газа в сутки. При этом в результате боевых вылетов авиационная группа РФ ликвидировала не меньше 3000 заводов боевиков по контрабандной переработке и перекачки нефти.

Таким образом, в то время как террористы потеряли ключевой источник доходов и контроль над стратегическими территориями, официальный Дамаск благодаря поддержке российских сил теперь, напротив, обрел возможности для возрождения экономики и послевоенного устройства страны. Уже на данный момент почти полностью восстановлена энергетика центральной части республики — в провинциях Хомс, Хама и Дамаск. Кроме того, сирийское правительство теперь вновь может поставлять нефть на экспорт.

Андрей Кошкин акцентировал внимание на том, что под ударами ВКС РФ боевики лишились не только стратегических залежей природных ресурсов, но также потеряли контроль над ключевыми дорожными узлами, что серьезно осложнило коммуникацию между отдельными группами террористов.

«На данный момент благодаря участию ВКС РФ в сирийском конфликте боевики почти полностью потеряли возможность нелегально продавать нефть. Были также разбиты банки, которые финансировали террористов. Кроме того, были отрезаны пути поставок, по которым исламистские группировки снабжались живой силой, оружием, боеприпасами и так далее».

Несомненно, террористические группировки понесли также огромные потери в численной силе. Так, в ходе бомбардировок военной авиации РФ «Исламское государство» лишилось 28 000 своих боевиков. При этом западная коалиция во главе США, которая начала работу в САР значительно раньше, смогла уничтожить в сумме только 3 650 террористов.

Посмотрите, как менялась ситуация в провинции Дейр эз-Зор, где сирийская армия при поддержке ВКС РФ смогла прорваться к осажденному боевиками ИГИЛ1 административному центру провинции:

Террористы под ударом российских ракет X-101

Причина не только в том, что Вашингтон стремится достичь совсем иных целей в Сирии, нежели Россия, все старания которой направлены на борьбу с терроризмом. Военный эксперт объясняет столько глубокую разницу между теми результатами, которые смогли достичь ВКС РФ и ВВС коалиции, также и тем, что наша авиация в значительной степени превосходит западную.

«Посмотрите, какие были задействованы возможности — самые современные самолеты. На сегодняшний день стратегическая авиация может совершить девятичасовой перелет, чтобы выпустить самую инновационную ракету X-101 по позициям террористов и вернуться обратно. Причем все это разворачивается в режиме реальных боевых действий. Это свидетельствует о высочайшем классе наших летчиков».

Андрей Кошкин также напомнил о том, какой трепет вызвал у западных военных авианосец «Адмирал Кузнецов», проследовавший к берегам Сирии в сопровождении более 50 кораблей вооруженных сил НАТО.

«Авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» преодолел более 18 тысяч миль, затем нанес мощные удары по боевикам своей корабельной авиацией и вернулся в порт. Его сопровождали значительные силы НАТО — и подводные, и надводные, и военно-воздушные. Эффективность самолетов «Адмирала Кузнецова» превзошла все ожидания экспертов».

Астана и зоны деэскалации: Сирия на пути к политическому урегулированию

Российская сторона оказывала не только военную, но и гуманитарную помощь. За время операции жителям Сирии было доставлено около 1500 тонн грузов с продуктами питания, медикаментами, одеждой и другими предметами первой необходимости. Больше 55 тысяч граждан арабской республики смогли получить медицинскую помощь, в том числе — в специальных пунктах оказания медпомощи, открытых российскими активистами.

Миротворческая деятельность РФ, кроме того, определила ход мирного урегулирования конфликта. Фактически благодаря работе российского Центра по примирению сторон в САР и учреждению переговоров в Астане данный процесс сдвинулся с мертвой точки и начал действительно развиваться. Так, в соответствии с инициативами РФ были установлены и действуют в настоящий момент четыре зоны деэскалации, где запрещено применение любых видов оружия. Как минимум 2 233 населенных пункта присоединились к перемирию. Кроме того, 229 вооруженных формирования добровольно сложили оружие, заявив о своей приверженности к выполнению условий режима тишины.

«Всего этого удалось добиться в результате кропотливой работы ВКС РФ и наших военных специалистов, которым фактически удалось реформировать сирийскую армию. За два года был проведен ряд блестящих военных операций, в том числе по формированию «котлов». Рядовые боевики были вынуждены сдаваться под этим натиском. Причем некоторые из них теперь готовы воевать в рядах правительственных войск САР. Безусловно, все это происходит только лишь благодаря тому, что российская сторона вела последовательный курс в Сирии, направленный не только на ликвидацию террористов, но и на политическое урегулирование кризиса. Во всем этом, безусловно, заслуга Сергея Шойгу, Валерия Герасимова и, конечно, нашего президента Владимира Путина».

Таким образом, появление российских сил на территории Сирии буквально спасло страну от неминуемой гибели, уверен Андрей Кошкин:

«Наши ВКС в Сирии переломили ситуацию. Они пришли тогда, когда боевики уже захватывали Дамаск и не сегодня-завтра должно было пасть легитимное правительство Башара Асада. При размещении воздушной группы ВКС России, которая начала активно наносить удары по инфраструктуре террористов, обстановка изменилась коренным образом».

1 Организация запрещена на территории РФ.

2 Организация запрещена на территории РФ.

3 Организация запрещена на территории РФ.

4 Организация запрещена на территории РФ.