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Мужчина погиб, выпрыгнув из электрички на полном ходу под Тверью
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    Мужчина погиб, выпрыгнув из электрички на полном ходу под Тверью

    13:47  27 Сентября 2017
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    Мужчина погиб, выпрыгнув из электрички на полном ходу под Тверью

    Тверь, 27 сентября. Мужчина выпал из электрички «Бологое — Тверь» в Тверской области. Пострадавший получил тяжелые травмы, в результате которых скончался.

    Как стало известно, инцидент произошел 27 сентября на перегоне от Лихославля до Дорошихи. По предварительной информации, пассажир выпал из поезда, когда тот набрал внушительную скорость.

    По информации местных СМИ, мужчина нарушал общественный порядок. Пытаясь скрыться от охраны поезда, мужчина выпрыгнул из электрички на полном ходу.

    Напомним, ранее в Подмосковье под колесами электропоезда погиб местный житель

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    Автор: Тимур Румянцев
    #электричка #тверская область
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