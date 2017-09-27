Заместитель де Мистуры рассказал о темах переговоров по Сирии в Москве

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Москва, 27 сентября. Заместитель спецпосланника генсекретаря ООН по Сирии Рамзи Эзельдин Рамзи обсудил на встрече с замглавы МИД РФ Геннадием Гатиловым в Москве новый раунд переговоров по Сирии в Женеве.

По его словам, точная дата женевских переговоров пока неизвестна, однако они намечены на октябрь. Перед этим спецпредставитель ООН по Сирии Стаффан де Мистура или сотрудники его аппарата посетят Дамаск.

Рамзи подчеркнул, что визит де Мистуры и его помощников в Сирию всегда происходит до женевских консультаций.