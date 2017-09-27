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Технологии
Россия и США создадут на орбите Луны станцию Deep Space Gateway
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    Россия и США создадут на орбите Луны станцию Deep Space Gateway

    13:34  27 Сентября 2017
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    Россия и США создадут на орбите Луны станцию Deep Space Gateway

    Москва, 27 сентября. «Роскосмос» и NASA подписали соглашение о сотрудничестве по программе окололунной обитаемой станции Deep Space Gateway, которая станет первым шагом для человечества в освоении других планет.

    В проекте также могут принять участие Китай, Индия и другие страны БРИКС.

    Россия и США создадут на орбите Луны станцию Deep Space Gateway

    Соответствующее заявление сделал глава российской корпорации Игорь Комаров по итогам переговоров на Международном конгрессе астронавтики, которые прошли в Австралии.

    «На первом этапе будем строить орбитальную часть с дальнейшей перспективой применения отработанных технологий на поверхности Луны и впоследствии — Марса. Вывод первых модулей возможен в 2024-2026 году», — цитирует слова главы «Роскосмоса» агентство РИА Новости.

    С американской стороны на мероприятии присутствовал исполняющий обязанности главы NASA Роберт Лайтфут.

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    Автор: Дима Оленин
    #роскосмос #nasa
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