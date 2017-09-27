Песков не согласился с мнением, что пост губернатора в России стал техническим

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Москва, 27 сентября. Спикер Кремля Дмитрий Песков не согласен с мнением, что должность губернатора в России в последние годы стала «технической», он направил этот вопрос вице-премьеру Дмитрию Козаку, чтобы представитель правительства пояснил, по каким критериям оценивается работа глав регионов.

Представитель российского правительства Дмитрий Козак предположил ранее, что в ближайшее время могут уйти в отставку несколько глав регионов страны. Вице-премьер пояснил, что идет оценка эффективности работы губернаторов. На вопрос журналистов о том, по каким критериям оценивается деятельность глав регионов, спикер Кремля Дмитрий Песков предложил задать вопрос непосредственно Козаку.

«Первый вопрос — Козаку, второе — с такой точкой зрения мы не согласны», — сказал пресс-секретарь российского лидера.

Таким образом он ответил на сообщения в ряде СМИ, что должность губернатора становится технической. Напомним, что ранее Владимир Путин отправил в отставку 70-летнего нижегородского губернатора Валерия Шанцева.