ПРО США против «Тополя»: комплексы НАТО вблизи границы РФ оказались беспомощны

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26 сентября состоялся запуск межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь-М» с полигона Капустин Яр в Астраханской области. Учебная боеголовка точно поразила цель, расположенную на полигоне Сары-Шаган в Казахстане, сообщает Газета.ru.

Как рассказал Федеральному агентству новостей военный аналитик, один из руководителей журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков, ракета была оснащена специальной учебной боевой частью, способной развивать гиперзвуковую скорость и совершать маневры.

«Боеголовка летит на гиперзвуковых скоростях, при этом работа систем противоракетной обороны затрудняется, малейшая ошибка американских систем ПРО (системы работают по баллистическим траекториям и способны сбивать преимущественно неманеврирующие объекты) будет означать поражение цели головной частью ракеты», — объясняет эксперт.

Он подчеркнул, что американские средства измерений смогут лишь наблюдать за полетом ракеты, но сбить американские комплексы ПРО ее не смогут, об этом можно говорить с высокой долей уверенности. У США практически нет технических средств, способных отслеживать точное перемещение объекта, который движется со сверхзвуковой скоростью.

Многие пользователи соцсетей, заметившие полет ракеты, сравнивали ее с НЛО и кометой. По словам Леонкова, россияне наблюдали плазменное облако. Плазма образуется за счет того, что в высоких слоях атмосферы поверхность объекта нагревается, воздух ионизирует, вследствие чего и создается данный визуальный эффект.

Что касается зрелищности момента поражения боеголовкой установленной цели, он определяется мощностью термоядерной боеголовки.

Как рассказал представитель Минобороны России Игорь Егоров, специалисты военного ведомства наблюдали, как головная часть снаряда ведет себя в полете и как реагирует на различного рода средства противоракетной обороны. Полученные данные будут использованы для разработки эффективных средств преодоления ПРО. Леонков говорит, что сегодня эта задача имеет стратегическую роль.

«На границах с Россией сейчас разворачиваются комплексы ПРО наземного и морского базирования. Если говорить про западные границы, то это районы Румынии и Польши. Кроме того, в Балтийское и Черное море заходят корабли, вооруженные системой ПРО Aegis и способные нести ракеты Tomahawk. На восточной границе эскалация напряжения, связанная с северокорейской проблемой, позволяет американским военным размешать в Южной Корее комплексы THAAD, также на постоянной основе там курсируют крейсера, вооруженные Aegis. Все это подается под соусом того, что России ничего из этого не угрожает», — заключает Леонков.

Эксперт напомнил, что в начале, когда системы противоракетной обороны только размещались, США оперировали фактом, что ПРО направлены против возможной агрессии со стороны Ирана. Но Иран в настоящий момент свернул ядерную программу, а комплексы до сих пор остались и функционируют. Эксперт уверен, что их базирование направлено прежде всего против российских баллистических ракет.