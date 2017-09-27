Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск
Закрыть
Общество
Прямые рейсы из Екатеринбурга в Минск стартуют 30 октября
Политика
Предательство как национальная идея: Михеев об этноциде русского населения на Украине
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Предательство как национальная идея: Михеев об этноциде русского населения на Украине

    13:30  27 Сентября 2017
    37

    Предательство как национальная идея: Михеев об этноциде русского населения на Украине

    Государственная дума Российской Федерации осудила президента Украины Петра Порошенко за этноцид русского народа. Напомним, что накануне Петр Порошенко подписал закон, согласно которому русский и другие языки нацменьшинств будут постепенно вытеснены из украинской системы образования.

    Не одна российская Госдума выступила с острой критикой украинского закона об образовании. Многие европейские страны, чьи титульные этносы представлены на Украине в качестве этнических меньшинств, также обрушились на Киев с самыми жесткими обвинениями. Наиболее показательным здесь является пример Венгрии, которая накануне посоветовала Украине забыть о «европейском будущем», пообещав блокировать все попытки Киева присоединиться к ЕС.

    Венгрия пообещала Украине забыть о "европейском будущем"

    Известный политолог Сергей Михеев, впрочем, уверен, что в скором времени все эти возмущения в европейских странах сойдут на нет. Никаких последствий по линии Евросоюза для Украины не будет.

    «К сожалению, ничего такого тут не будет. Что касается европейцев, я думаю, они вскоре уберут эту тему с первых полос своих новостных лент. Скорее всего, в украинский закон об образовании вскоре внесут четкие поправки, что он не распространяется на официальные языки Евросоюза. На Украине о таких поправках уже говорят. Это уберет проблемы с венгерским, польским, румынским и всеми остальными европейскими языками, присутствующими на территории Украины. После этого ЕС сразу забудет о правах человека и сделает вид, что на Украине все в порядке», — заявил Михеев в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

    Некоторые представители российского парламента предвидят массовый всплеск недовольства среди граждан самой Украины. Так, к примеру, лидер «Справедливой России» Сергей Миронов считает, что после подписания закона об образовании миллионы украинцев должны задуматься, действительно ли они граждане своей страны, или люди второго сорта.

    Со стороны русскоязычных граждан Украины никаких активных возмущений ждать не стоит

    Сергея Михеев настроен в этом отношении менее оптимистично. По крайней мере, со стороны русскоязычных граждан Украины никаких активных возмущений ждать не стоит. Они попросту слишком запуганы сейчас. «Русские на Украине давно потеряли способность к сопротивлению. В 90-е годы они были брошены и оказались в подвешенном состоянии. Многие из них даже были вынуждены как-то приспосабливаться. К примеру, украинская русофобская интеллигенция сейчас — это в значительной степени этнические русские. Они просто поняли главную идею национальную украинской политики — предательство. Если ты предаешь, ты становишься политически успешным украинцем. Это они и сделали», — подчеркивает Михеев.

    «В нынешних обстоятельствах петиция нашей Госдумы, я думаю, вряд ли уже способна на что-то повлиять. Конечно, ее нужно подать в ООН и другие международные организации, но там на нее не будут реагировать. На Украине идет построение истинно националистического государства. Украина — для украинцев, для тех, кто называет себя украинцами. Европа замечать этого не будет потому, что ей это выгодно. Все точно так же, как с Прибалтикой. Там точно так же осуществляются совершенно очевидные нарушения прав граждан, даже существует институт негражданства и т.д. Но когда дело касается русских, в Европе все это считают правильным», — подводит итог Сергей Михеев.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Иван Верихов
    #россия #евросоюз #украина #порошенко #госдума #венгрия #михеев #закон об образовании #этноцид
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017 103133

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29424

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        42929

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        23041

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8832
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        В Госдуме обвинили Порошенко и Раду в этноциде русского народа

        В Госдуме обвинили Порошенко и Раду в этноциде русского народа

        12:22   27 Сентября 2017
        168
        Около 24 тыс. человек эвакуировали из-за пожара на складе боеприпасов под Винницей

        Около 24 тыс. человек эвакуировали из-за пожара на складе боеприпасов под Винницей

        9:09   27 Сентября 2017
        1448
        Сирия: пять командиров «Джебхат ан-Нусры» ликвидированы в провинции Идлиб — Минобороны РФ

        Сирия: пять командиров «Джебхат ан-Нусры» ликвидированы в провинции Идлиб — Минобороны РФ

        8:22   27 Сентября 2017
        3370
        США признали, что «русские хакеры» не взламывали избирком Висконсина

        США признали, что «русские хакеры» не взламывали избирком Висконсина

        5:23   27 Сентября 2017
        2890