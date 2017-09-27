Предательство как национальная идея: Михеев об этноциде русского населения на Украине

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Государственная дума Российской Федерации осудила президента Украины Петра Порошенко за этноцид русского народа. Напомним, что накануне Петр Порошенко подписал закон, согласно которому русский и другие языки нацменьшинств будут постепенно вытеснены из украинской системы образования.

Не одна российская Госдума выступила с острой критикой украинского закона об образовании. Многие европейские страны, чьи титульные этносы представлены на Украине в качестве этнических меньшинств, также обрушились на Киев с самыми жесткими обвинениями. Наиболее показательным здесь является пример Венгрии, которая накануне посоветовала Украине забыть о «европейском будущем», пообещав блокировать все попытки Киева присоединиться к ЕС.

Известный политолог Сергей Михеев, впрочем, уверен, что в скором времени все эти возмущения в европейских странах сойдут на нет. Никаких последствий по линии Евросоюза для Украины не будет.

«К сожалению, ничего такого тут не будет. Что касается европейцев, я думаю, они вскоре уберут эту тему с первых полос своих новостных лент. Скорее всего, в украинский закон об образовании вскоре внесут четкие поправки, что он не распространяется на официальные языки Евросоюза. На Украине о таких поправках уже говорят. Это уберет проблемы с венгерским, польским, румынским и всеми остальными европейскими языками, присутствующими на территории Украины. После этого ЕС сразу забудет о правах человека и сделает вид, что на Украине все в порядке», — заявил Михеев в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

Некоторые представители российского парламента предвидят массовый всплеск недовольства среди граждан самой Украины. Так, к примеру, лидер «Справедливой России» Сергей Миронов считает, что после подписания закона об образовании миллионы украинцев должны задуматься, действительно ли они граждане своей страны, или люди второго сорта.

Сергея Михеев настроен в этом отношении менее оптимистично. По крайней мере, со стороны русскоязычных граждан Украины никаких активных возмущений ждать не стоит. Они попросту слишком запуганы сейчас. «Русские на Украине давно потеряли способность к сопротивлению. В 90-е годы они были брошены и оказались в подвешенном состоянии. Многие из них даже были вынуждены как-то приспосабливаться. К примеру, украинская русофобская интеллигенция сейчас — это в значительной степени этнические русские. Они просто поняли главную идею национальную украинской политики — предательство. Если ты предаешь, ты становишься политически успешным украинцем. Это они и сделали», — подчеркивает Михеев.