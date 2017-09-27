МИД РФ сожалеет, что США продолжают играть в «хороших и плохих террористов» в Сирии

В Избранное

Москва, 27 сентября. Заместитель министра иностранных дел России Рябков заявил, что Москва сожалеет о решении США продолжать играть в Сирии в «хороших и плохих террористов».

Рябков прокомментировал свое заявление о том, что «смерть российского генерала в Сирии — это плата за двуличие американской политики».

«Я просто дал оценку того, каким образом американская «игра», которую мы видели и при прежней администрации и которую, к сожалению, наблюдаем до сих пор, «игра в плохих и хороших террористов», чем, какими трагедиями такая «игра» может оборачиваться», — заявил Рябков агентству РИА Новости.

Ранее Рябков заявил, что Россия не пойдет на односторонние уступки США по договору об открытом небе. В данный момент власти обсуждают шаги, которые могут принять в ответ на ограничения со стороны США.