Учения армии Израиля на Голанских высотах закончились гибелью двух военнослужащих

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Иерусалим, 27 сентября. Военные учения армии Израиля в районе Голанских высот закончились трагедией.

Израильское информационное агентство в Иерусалиме сообщило, что в ходе учений в районе Голанских высот в результате аварии погибли двое израильских военнослужащих и еще четверо получили ранения. Армейское транспортное средство во время маневров в ночное время сорвалось с большой высоты. Лейтенант и сержант, командовавшие бронетехникой, погибли на месте.

Трое военнослужащих, получившие легкие ранения, доставлены в медицинский центр, серьезно пострадавший боец экстренно эвакуирован на вертолете в Хайфу. Учения израильской армии приостановлены до воскресенья, запрещено любое передвижение военной техники в ночное время суток.

Ранее «Телеканал 360» сообщил, что палестинец атаковал трех военнослужащих Израиля на берегу Иордана.