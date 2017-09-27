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Учения армии Израиля на Голанских высотах закончились гибелью двух военнослужащих
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    Учения армии Израиля на Голанских высотах закончились гибелью двух военнослужащих

    13:34  27 Сентября 2017
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    Учения армии Израиля на Голанских высотах закончились гибелью двух военнослужащих

    Иерусалим, 27 сентября. Военные учения армии Израиля в районе Голанских высот закончились трагедией.

    Израильское информационное агентство в Иерусалиме сообщило, что в ходе учений в районе Голанских высот в результате аварии погибли двое израильских военнослужащих и еще четверо получили ранения. Армейское транспортное средство во время маневров в ночное время сорвалось с большой высоты. Лейтенант и сержант, командовавшие бронетехникой, погибли на месте.

    Трое военнослужащих, получившие легкие ранения, доставлены в медицинский центр, серьезно пострадавший боец экстренно эвакуирован на вертолете в Хайфу. Учения израильской армии приостановлены до воскресенья, запрещено любое передвижение военной техники в ночное время суток.

    Ранее «Телеканал 360» сообщил, что палестинец атаковал трех военнослужащих Израиля на берегу Иордана.

    Учения армии Израиля на Голанских высотах закончились гибелью двух военнослужащих

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    Автор: Алексей Громов
    #израиль #учения #армия #голанские высоты
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