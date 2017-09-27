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Политика
Эксперт объяснил, почему талибы и ИГ приписали себе ракетный обстрел аэропорта Кабула
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    Эксперт объяснил, почему талибы и ИГ приписали себе ракетный обстрел аэропорта Кабула

    13:29  27 Сентября 2017
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    Эксперт объяснил, почему талибы и ИГ приписали себе ракетный обстрел аэропорта Кабула

    Москва, 27 сентября. После того, как стало известно о ракетном обстреле международного аэропорта в Кабуле, куда сегодня утром прибыли министр обороны США Джеймс Мэттис и генсек НАТО Йенс Столтенберг, практически одновременно ответственность за теракт взяли на себя исламское движение «Талибан»3 и террористы «Исламского государства»2 (обе террористические группировки запрещены в России). По мнению зампреда думского комитета по обороне Андрея Красова, причина этому может быть только одна.

    «Наверняка за этими заявлениями идет какое-то финансирование, поэтому они и начинают наперебой заявлять, что та или иная организация совершила это действие. Думаю, здесь цель одна — финансирование», — заявил Красов.

    Эксперт объяснил, почему талибы и ИГ приписали себе ракетный обстрел аэропорта Кабула

    В беседе с РИА Новости эксперт отметил, что причиной неудачи в ходе обстрела аэропорта стала техническая неподготовленность террористов — неважно, талибов или ИГ1.

    «Обстрелять аэропорт-то можно, а вот чтобы попасть в цель, надо обладать разведывательными сведениями, чтобы точно понимать, где объект, и, естественно, техникой вооружения соответствующей», — отметил депутат Госдумы.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    2 Организация запрещена на территории РФ.

    3 Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Валентин Меликов
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