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Политика
Forbes: Путин поставил США шах и мат в «сирийской игре»
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    Forbes: Путин поставил США шах и мат в «сирийской игре»

    13:09  27 Сентября 2017
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    Forbes: Путин поставил США шах и мат в «сирийской игре»

    Вашингтон, 27 сентября. Президент РФ Владимир Путин, несмотря на прогноз экс-резидента Белого дома Барака Обамы, «не увяз в сирийском болоте», а поставил шах и мат США в сирийской «игре», пишут аналитики Forbes.

    Российский лидер Владимир Путин упрочил свое влияние на Ближнем Востоке, что повлияло на сокращение военного присутствия США в регионе, считают политические аналитики западного издания Forbes. С того момента, как Россия направила самолеты ВКС РФ и военных советников в САР по приглашению Дамаска, прошло два года. Эксперты полагают, что это позволило укрепить позиции действующего сирийского президента Башара Асада.

    Forbes: Путин поставил США шах и мат в «сирийской игре»

    Издание отмечает, что турецкий лидер Реджеп Эрдоган в вопросах по Сирии действует с учетом мнения российской стороны. Даже ключевые союзники Вашингтона на Ближнем Востоке – Израиль и Иордания ведут переговоры с Россией. Несмотря на прогнозы бывшего президента США Барака Обамы, Москва не увязла «в сирийском болоте», а, напротив, переиграла Соединенные Штаты.

    В то же время, Кремль в отношениях с Белым домом по сирийскому вопросу ведет себя как «колосс разума», указывая на неконструктивность Запада. Также эксперты отмечают успехи России в борьбе с запрещенной террористической организацией «Исламское государство»1, создании зон деэскалации в Сирии и поддержании режима тишины.

    Forbes: Путин поставил США шах и мат в «сирийской игре»

    1 Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Ирина Селезнева
    #владимир путин #россия #сша #сирия #иг
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