Донбасс сегодня: взрывы под Винницей и провал АТО, ДНР охраняет базу ОБСЕ в Горловке

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Донбасс сегодня, 27 сентября. Военнослужащий ДНР увидел связь между взрывами на украинской военной базе под Винницей и ситуацией в Донбассе. Посол ЕС в России заявил, что ввод миротворцев ООН на восток Украины не повлечет за собой постепенную отмену санкций против РФ. В ДНР опровергли информацию о якобы снятии охраны с базы СММ ОБСЕ в Горловке.

Взрывы под Винницей и Донбасс — есть ли связь?

Продолжаются работы по ликвидации последствий пожара и серии взрывов на военной базе в городе Калиновка Винницкой области Украины. Тем временем украинские силовики достаточно предсказуемо заявляют о якобы имеющемся «российском следе» в этом чрезвычайном происшествии, называя ЧП терактом, за которым могут стоять «спецслужбы РФ».

В то же время представитель армии ДНР связывает инцидент в Калиновке с ситуацией в Донбассе, которая, по его мнению, давно вышла из-под контроля киевских властей.

Ранее стало известно, что советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк заявил, что, по его мнению, пожар на складах боеприпасов под Винницей — это якобы «российская диверсия».

«У меня, по тем признакам, которые я наблюдаю, нет сомнений в том, что это российская диверсия. Это мое личное мнение», — заявил Шкиряк, комментируя инцидент телеканалу «112 Украина».

Как отметил в своем Twitter, комментируя это заявление, сенатор Алексей Пушков, что бы ни случилось на Украине, там во всех бедах сразу обвиняют Россию.

«Но взрываются /на Украине/ не только склады — /там/ взорваны законность и система управления страной», — отметил Пушков.

Что бы ни случилось на Украине, там сразу обвиняют Россию. Но взрываются не только склады - взорваны законность и система управления страной — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) September 27, 2017

Напомним, пожар на военном складе под Винницей начался вечером во вторник, там сдетонировали боеприпасы, в том числе, предположительно, для танковых орудий. Известно, что на этом складе также хранятся (точнее, скорее всего, хранились) ракеты к системам залпового огня «Град», «Смерч» и «Ураган». Киевские власти закрыли воздушное пространство в радиусе 50 километров от зоны ЧП и ограничили движение поездов через Винницу.

Из расположенного рядом с горящим складом городка Калиновка и окрестных сел были эвакуированы около 30 тысяч человек. Сообщается о двух пострадавших женщинах, их ранения расцениваются как легкие.

Служба безопасности Украины (СБУ) уже возбудила уголовное дело по статье «диверсия».

При этом представитель Донецкой народной республики, с которым беседовал корреспондент издания «ПолитНавигатор», считает, что пожар на складе боеприпасов под Винницей мог быть как организован самими киевскими властями с целью скрыть хищения в украинской армии, так и быть вызван другими причинами, связанными с ситуацией в Донбассе.

Такое мнение высказал военнослужащий армии ДНР Игорь Немодрук. По его мнению, поджог мог иметь целью скрыть массовое воровство в ВСУ, но это только одна причина.

«Второй мотив более высокого уровня — подготовка общественного мнения к тому, что Украине необходимо договариваться с Донбассом», — считает военный ДНР.

Немодрук напомнил, что два дня назад главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, выступая по украинскому ТВ, вынужден был признать, что в Донбассе идет гражданская война, и чтобы ее завершить, Киеву необходимо вести переговоры с ДНР и ЛНР.

«А тут удобно получается — можно сказать: видите, у нас и склады взорвались, и снарядов нет, давайте будем договариваться», — рассказал военный ДНР о возможной подоплеке инцидента на складе под Винницей.

Посол ЕС просил не связывать миротворцев в Донбассе с санкциями

Посол ЕС в России Вигаудас Ушацкас в интервью газете «Коммерсант» заявил, что Европа не связывает тему введения миротворцев ООН в Донбасс с вопросом постепенной отмены антироссийских санкций.

«Такой позиции (относительно санкций против РФ) у Евросоюза нет», — заявил он.

При этом Ушацкас отметил, что в ЕС заинтересованы в разрешении конфликта на востоке Украины.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что участие Москвы в миротворческой миссии в Донбассе является «абсолютно невозможным», поскольку РФ, якобы является стороной конфликта, напоминает «Газета.ру».

В ДНР опровергли информацию о снятии охраны с базы ОБСЕ в Горловке

Охрана передовой патрульной базы специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Горловке обеспечивается силами Донецкой народной республики в штатном режиме. Об этом накануне вечером заявила Виктория Талакина — пресс-секретарь главы делегации ДНР на минских переговорах, председателя парламента Дениса Пушилина.

«Охрана базы ОБСЕ в Горловке обеспечивается в штатном режиме», — заявила представитель Пушилина, комментируя заявление украинской стороны о якобы «отказе» ДНР охранять базу СММ ОБСЕ.

Ранее в пресс-службе штаба так называемой антитеррористической операции (АТО), которую ведет украинская армия в Донбассе, появилась информация, что ДНР якобы отказалась охранять передовую патрульную базу наблюдателей ОБСЕ в Горловке.