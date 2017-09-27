Всероссийская детская здравница в крымской Евпатории: как это будет

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Даже три года спустя российский Крым — это еще не исследованная нами сокровищница, в которой есть лакомые кусочки для инвестиций — винодельни и эфирномасличные фермы, уникальные природные уголки для всех видов спорта и отдыха, заброшенные заводы и разворованные предприятия, оставленные без внимания в постсоветское время санатории и курорты. Корреспондент Федерального агентства новостей побывал в знаменитом санатории «Орленок» курортной Евпатории, и вместе с его специалистами представил, во что может превратиться этот ценный лечебный центр Крыма, если над ним хорошенько поработать.

Пока врачи «Орленка» радушно показывают все свое санаторное хозяйство, мне хочется попробовать все и сразу: сидеть на подушках на процедуре по ароматерапии и вдыхать эфирные масла свежих крымских трав, потом чтобы намазали толстым слоем лечебной сакской грязи, оставили лежать положенное время и не разрешали проверять соцсети. Затем погрузили бы меня в хвойную ванну и сделали подводный душ-массаж, а после руки специалиста как следует помяли бы все мои мышцы и подвигали косточки на массажном столе. После отправили бы меня в фито-бар за кислородным коктейлем, прописали бы покой, дневной сон и купание в море дважды в день.

«Орленок» с 1933 года — времени своего открытия — вырос в серьезное лечебное учреждение. Сюда со всего Советского Союза везли на восстановление взрослых и детей со сложнейшими заболеваниями опорно-двигательной системы, в том числе с костно-суставным туберкулезом.

Курортники с недугами распределялись по Крыму примерно так: язвенники ехали в Феодосию, туберкулезники и курильщики (особенно интеллигенция с питерских болот еще имперских времен) — в Ялту, а вот с нервными расстройствами, заболеваниями половой системы и болезнями позвоночника лучше других справлялись врачи в Евпатории. При Украине санаторий сотрудничал с киевским институтом травматологии и ортопедии, с харьковским институтом патологии позвоночника и суставов им. Н.И. Ситенко, осваивал и внедрял новые технологии восстановительного лечения. Известный французский врач, бывший военный медик и изобретатель ортопедического корсета Жак Шено лично приезжал в Евпаторию внедрять в работу сотрудников санатория свое изобретение. Так «Орленок» стал лидером в лечении заболеваний позвоночника у детей. До 2014 года санаторий относился к Минздраву Украины, от которого дважды получал аккредитацию высшей категории.

Россия вместе со всем Крымом получила на евпаторийских берегах лечебное учреждение, где можно исследовать органы дыхания, нервную и другие системы, проходить ультразвуковые исследования внутренних органов и делать анализы в клинико-биохимической лаборатории, получать лечение не только морем и солнцем, но грязями, массажами, ароматерапией, психотерапией, водными и аппаратными процедурами, физиотерапией, магнитотерапией, иглорефлексотерапией, а усиливать эффект еще и диетой, лечебной физкультурой и прогулками по берегу Черного моря.

Заманить русского туриста на лечение в Крым

Новый российский турист оказался не таким неприхотливым, как все предыдущие гости. Россияне ездят на лечение в Германию и Израиль, и неохотно верят в то, что на родине их могут вылечить даже более эффективно — просто потому, что декорации этого лечения не соответствуют современным ожиданиям. После «Доктора Хауса» и «Клиники», нам грустно видеть в санатории (ведь это даже не больница, куда люди попадают вынужденно) старый линолеум, потрескавшуюся краску на стенах, советский дизайн, старые простыни на диванах, советские шторки в кабинетах.

«Мы здесь весь ремонт делали — этими руками стены красили», — говорят мне врачи «Орленка».

Этим рукам заниматься бы только своим профессиональным делом — обертывать в целебные грязи, делать лечебный массаж, поднимать безнадежных больных на ноги, но приходится еще изо всех сил наводить красоту в стареньких зданиях.

Сутки в «Орленке» стоят 2000-2200 рублей — гостиницы на берегу Евпатории сдают номера дороже, но без опций «здоровье», «лечение» и «восстановление». Для многих украинцев эта сумма оказалась неподъемной, семейный карман не выдерживает лечения в Евпатории. Пока строится Крымский мост, многим из числа бывших пациентов в Крым не добраться. При Украине в город ежедневно прибывало два поезда из Москвы и еще по одному из Петербурга, Харькова и Киева. Работники Белгородского цементного завода, еще в 1996 году строившие для «Орленка» пятиэтажный спальный корпус матери и ребенка, с тех пор и приезжали с семьями, но сейчас их путь в Крым с 720 км удлинился до 1200 км, и не все готовы их преодолеть.

Год-два в прежнем состоянии «Орленок» еще протянет, признаются в санатории, а дальше спасет либо транспортная инфраструктура, либо внезапно разбогатевшие пациенты, либо инвестиционные и государственные программы.

Программа модернизации по-крымски

В «Орленке» подготовили программу модернизации санатория на 2017-2020 годы, где описано, в какое сокровище российского медицинского фонда можно превратить лечебное учреждение, если не пожалеть на него около 4 млрд рублей. К слову, эта модернизация в точности соответствует приоритетам России в сфере здравоохранения, указу президента Владимира Путина «Об утверждении Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года», принятой в 2014 году госпрограмме страны «Развитие здравоохранения» и перечню поручений президента по итогам межрегионального форума Общероссийского общественного движения ««Народный фронт» За Россию» в 2016 году.

Итак, четыре миллиарда рублей — и «Орленок» может стать современным реабилитационным центром для восстановительного лечения детей-инвалидов с заболеваниями костно-мышечной и нервной системы: а это врожденные пороки, приобретенные деформации скелета, ДЦП, последствия термических травм, последствия воспалительных заболеваний костей и суставов и нервной системы и многое другое. Здесь уже есть великолепное содержание: научная база и профессионалы-медики, которые умеют предотвращать инвалидность, вести профилактику заболеваний, повышать качество жизни инвалидов, восстанавливать и реабилитировать — все, о чем просит многомиллионная страна. Новая программа включает в себя модернизацию лечебно-диагностической базы, реконструкцию, капитальный ремонт и капитальное строительство зданий, помещений, подъездных дорог, благоустройство, обновление хозяйственного оборудования и транспортной базы, повышение квалификации персонала.

Выглядит неподъемно, но все в Крыму нет-нет да и поглядывают на «Артек», который из советского лагеря на наших глаза за три года в России превращается — на зависть — в современный детский центр. Значит, невозможного нет.

В начале 2017 года Владимир Путин поручил руководству Крыма вернуть Евпатории статус всероссийской детской здравницы. Над этим работает и администрация самого города — мэр Андрей Филонов заявил, что вернет Евпатории титул столицы детства. Но без заинтересованных инвесторов государству самому не поднять модернизацию санаториев, рассуждает он. Так что «Орленок», как и весь Крым, пишет подробные программы для будущих инвесторов, ждет отмены санкций и открытия движения по Крымскому мосту.