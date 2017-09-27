Орешкин сравнил биткоин с пирамидой МММ

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Москва, 27 сентября. Глава Минэкономразвития РФ предупредил, что государство не сможет защитить инвестирующих в криптовалюты граждан.

Министр экономического развития Максим Орешкин сравнил ажиотажный спрос на цифровые валюты с печально известной финансовой пирамидой МММ.

«Если посмотреть на динамику стоимости биткоина, она очень похожа на динамику стоимости акций МММ», — сказал Орешкин, выступая в Совете Федерации.

Орешкин первым среди высокопоставленных чиновников предупредил о возможных рисках инвестиций в криптовалюты:

«Они [инвесторы – ред.] действуют абсолютно на свой страх и риск. Я просто призываю всех очень аккуратно относиться к таким историям».

Напомним, на данный момент любые расчеты в криптовалютах в России незаконны. Выступая в начале сентября на Московском финансовом форуме, глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что криптовалюты пока не будут допущены на российский рынок. Недавно Глава финкомитета Госдумы Анатолий Аксаков заявил, что законопроект о регулировании криптовалют может быть подготовлен уже осенью.