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Орешкин сравнил биткоин с пирамидой МММ
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    Орешкин сравнил биткоин с пирамидой МММ

    14:50  27 Сентября 2017
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    Орешкин сравнил биткоин с пирамидой МММ

    Москва, 27 сентября. Глава Минэкономразвития РФ предупредил, что государство не сможет защитить инвестирующих в криптовалюты граждан.

    Министр экономического развития Максим Орешкин сравнил ажиотажный спрос на цифровые валюты с печально известной финансовой пирамидой МММ. 

    «Если посмотреть на динамику стоимости биткоина, она очень похожа на динамику стоимости акций МММ», — сказал Орешкин, выступая в Совете Федерации.

    Орешкин первым среди высокопоставленных чиновников предупредил о возможных рисках инвестиций в криптовалюты:

    «Они [инвесторы – ред.] действуют абсолютно на свой страх и риск. Я просто призываю всех очень аккуратно относиться к таким историям».

    Напомним, на данный момент любые расчеты в криптовалютах в России незаконны. Выступая в начале сентября на Московском финансовом форуме, глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что криптовалюты пока не будут допущены на российский рынок. Недавно Глава финкомитета Госдумы Анатолий Аксаков заявил, что законопроект о регулировании криптовалют может быть подготовлен уже осенью.

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    Автор: Алексей Громов
    #орешкин #криптовалюта
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