Донбасс: жительница ДНР получила ранение в результате обстрела ВСУ

В Избранное

Донецк, 27 сентября. В результате обстрела со стороны украинской армии жительница села Васильевка под Ясиноватой в Донецкой народной республике получила ранение.

«В 11.20 в результате обстрела ВСУ в Ясиноватском районе в селе Васильевка ранение получила мирная жительница», — заявили в среду в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации за прекращением огня в Донбассе.

Напомним, ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины 25 раз за прошедший вторник нарушили режим прекращения военных действий в Донбассе.