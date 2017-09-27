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Донбасс: украинские силовики за сутки пять раз нарушили «режим тишины» в ЛНР
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Донбасс: жительница ДНР получила ранение в результате обстрела ВСУ
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    Донбасс: жительница ДНР получила ранение в результате обстрела ВСУ

    13:22  27 Сентября 2017
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    Донбасс: жительница ДНР получила ранение в результате обстрела ВСУ

    Донецк, 27 сентября. В результате обстрела со стороны украинской армии жительница села Васильевка под Ясиноватой в Донецкой народной республике получила ранение. 

    «В 11.20 в результате обстрела ВСУ в Ясиноватском районе в селе Васильевка ранение получила мирная жительница», — заявили в среду в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации за прекращением огня в Донбассе.

    Напомним, ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины 25 раз за прошедший вторник нарушили режим прекращения военных действий в Донбассе. 

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    Автор: Тимур Румянцев
    #днр #всу #донбасс
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