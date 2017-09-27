Россия не получила от США разъяснений по ситуации вокруг Дейр эз-Зора — Рябков

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Москва, 27 сентября. Россия и США не прекращают контакты по ситуации в сирийском городе Дейр эз-зор, однако Москва так и не получила ответов на ряд вопросов. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Наши контакты не прекращаются», — заявил замминистра.

Он добавил, что Москва так и не получила от Вашингтона внятных разъяснений по поводу сложившейся в ходе боев в районе города ситуации. В частности, без ответа остались вопросы Минобороны РФ относительно зон действия боевиков и местонахождения спецназа и военных советников США.