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Россия не получила от США разъяснений по ситуации вокруг Дейр эз-Зора — Рябков
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    Россия не получила от США разъяснений по ситуации вокруг Дейр эз-Зора — Рябков

    13:00  27 Сентября 2017  /обновлено: 13:44  27 Сентября 2017
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    Россия и США не прекращают контакты по ситуации в Дейр эз-Зоре — Рябков

    Москва, 27 сентября. Россия и США не прекращают контакты по ситуации в сирийском городе Дейр эз-зор, однако Москва так и не получила ответов на ряд вопросов. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

    «Наши контакты не прекращаются», — заявил замминистра.

    Он добавил, что Москва так и не получила от Вашингтона внятных разъяснений по поводу сложившейся в ходе боев в районе города ситуации. В частности, без ответа остались вопросы Минобороны РФ относительно зон действия боевиков и местонахождения спецназа и военных советников США.

    «Мы не получили внятных разъяснений, почему ситуация сложилась таким образом», — подчеркнул Рябков.

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    Автор: Катерина Михайлиди
    #россия #сша #сирия #рябков #дейр эз-зор
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