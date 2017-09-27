Умер композитор фильма «Храни меня, мой талисман» Вадим Храпачев

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Киев, 27 сентября. Известный советский композитор Вадим Храпачев скончался в возрасте 70 лет после продолжительной болезни, сообщается на сайте Национального союза кинематографистов Украины.

Как стало известно, у покойного были серьезные проблемы с легкими.

Церемония прощания с Храпачевым пройдет 28 сентября в Киеве.

Отметим, что композитор Вадим Храпачев получил широкую известность после работы над фильмами «Два гусара», «Одинокая женщина желает познакомиться», «Полеты во сне и наяву», «Храни меня, мой талисман».

В 2008 году Храпачев получил звание заслуженного деятеля искусств Украины.