Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск
Закрыть
Общество
Прямые рейсы из Екатеринбурга в Минск стартуют 30 октября
Общество
Умер композитор фильма «Храни меня, мой талисман» Вадим Храпачев
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Умер композитор фильма «Храни меня, мой талисман» Вадим Храпачев

    13:01  27 Сентября 2017
    76

    Умер композитор фильма «Храни меня, мой талисман» Вадим Храпачев

    Киев, 27 сентября. Известный советский композитор Вадим Храпачев скончался в возрасте 70 лет после продолжительной болезни, сообщается на сайте Национального союза кинематографистов Украины.

    Как стало известно, у покойного были серьезные проблемы с легкими.

    Церемония прощания с Храпачевым пройдет 28 сентября в Киеве.

    Отметим, что композитор Вадим Храпачев получил широкую известность после работы над фильмами «Два гусара», «Одинокая женщина желает познакомиться», «Полеты во сне и наяву», «Храни меня, мой талисман».

    В 2008 году Храпачев получил звание заслуженного деятеля искусств Украины.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Дима Оленин
    #кино #композитор #храпачев
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017 103133

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29424

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        42929

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        23041

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8832
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        В Госдуме обвинили Порошенко и Раду в этноциде русского народа

        В Госдуме обвинили Порошенко и Раду в этноциде русского народа

        12:22   27 Сентября 2017
        165
        Около 24 тыс. человек эвакуировали из-за пожара на складе боеприпасов под Винницей

        Около 24 тыс. человек эвакуировали из-за пожара на складе боеприпасов под Винницей

        9:09   27 Сентября 2017
        1445
        Сирия: пять командиров «Джебхат ан-Нусры» ликвидированы в провинции Идлиб — Минобороны РФ

        Сирия: пять командиров «Джебхат ан-Нусры» ликвидированы в провинции Идлиб — Минобороны РФ

        8:22   27 Сентября 2017
        3367
        США признали, что «русские хакеры» не взламывали избирком Висконсина

        США признали, что «русские хакеры» не взламывали избирком Висконсина

        5:23   27 Сентября 2017
        2889