Умер композитор фильма «Храни меня, мой талисман» Вадим Храпачев
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Киев, 27 сентября. Известный советский композитор Вадим Храпачев скончался в возрасте 70 лет после продолжительной болезни, сообщается на сайте Национального союза кинематографистов Украины.
Как стало известно, у покойного были серьезные проблемы с легкими.
Церемония прощания с Храпачевым пройдет 28 сентября в Киеве.
Отметим, что композитор Вадим Храпачев получил широкую известность после работы над фильмами «Два гусара», «Одинокая женщина желает познакомиться», «Полеты во сне и наяву», «Храни меня, мой талисман».
В 2008 году Храпачев получил звание заслуженного деятеля искусств Украины.