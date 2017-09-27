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Политика
Рябков: Россия не пойдет на односторонние уступки США по договору об открытом небе
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    Рябков: Россия не пойдет на односторонние уступки США по договору об открытом небе

    13:19  27 Сентября 2017
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    Рябков: Россия не пойдет на односторонние уступки США по договору об открытом небе

    Москва, 27 сентября. Россия нацелена на сохранение взаимодействия с США в рамках договора об открытом небе, однако не намерена идти на какие-либо односторонние уступки. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

    Как отметил замглавы МИД, ранее Москва уже предлагала Вашингтону выработать соглашение по договору об открытом небе, однако Соединенные Штаты отказались от диалога и вместо этого объявили о введении ограничений на полеты российских самолетов в рамках договора. При этом американская сторона так и не объяснила, с чем именно связано введение ограничений, которые, как предположил замминистра, вступят в действие с 1 января 2018 года.

    «На чем, собственно, эти обвинения основываются, мы так и не знаем. Все, что нам на эту тему говорили по дипломатическим каналам, не позволяет прийти к выводам, что у американцев есть доказательства того, что они нам предъявляют», — подчеркнул Рябков, отметив, что у России есть и встречные претензии к США по выполнению ряда аспектов договора об открытом небе.

    Рябков: Россия не пойдет на односторонние уступки США по договору об открытом небе

    Россия не считает шаг США партнерским, подчеркнул Рябков. В настоящее время дипломаты обсуждают с Минобороны РФ шаги, которые могут быть предприняты в ответ на введение ограничений со стороны США.

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    Автор: Валентин Меликов
    #рябков
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