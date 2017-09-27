Дейр эз-Зор: ВВС США нанесли авиаудар с применением белого фосфора, есть жертвы

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Дейр эз-Зор, 27 сентября. Авиация международной коалиции нанесла удар по городу Дейр эз-Зор фосфорными снарядами, погибли три человека.

Сирийское информационное агентство «САНА» сообщает со ссылкой на местные источники, что авиация международной коалиции во главе с США нанесла ракетно-бомбовый удар по одному из районов города Дейр эз-Зор.

Источник отмечает, что американские летчики использовали снаряды, начиненные белым фосфором. В результате удара три человека погибли, еще пять мирных жителей получили ранения различной степени тяжести.

Ранее сообщалось, что ВВС США применяли снаряды с белым фосфором при бомбардировках сирийского города Ракка.