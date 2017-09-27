Высокоэффективный инструмент: эксперт рассказал, какое оружие войдет в экипировку «Ратник»

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Сразу два автомата, конструкции «Калашникова» и «Дегтярева» могут быть включены в новейшую боевую экипировку «Ратник-2» по итогам войсковой эксплуатации. Об этом РИА Новости рассказал гендиректор ЦНИИточмаш Дмитрий Семизоров. Такое решение обусловлено сложностью выбора лучшей винтовки, сообщил корреспонденту Федерального агентства новостей военный эксперт Центра стратегической конъюнктуры Владимир Неелов.

«В декабре этого года завершится войсковая эксплуатация двух автоматов: «Калашникова» — Ак-12 и Ак-103 и «Дегтярева» — А-545 и А-762. Соответственно, будет принято решение, какой автомат включить в «Ратник-2», — подчеркнул глава ЦНИИточмаш.

При этом Семизоров не исключает, что сразу оба автомата могут стать частью новой боевой экипировки. Так, винтовки системы «Калашникова» могут быть использованы для мотострелковых подразделений, а «Дегтярева» для бойцов российских спецподразделений и выполнения специальных задач.

«Обе винтовки могут быть приняты на вооружение. В Минобороны сошлись на том, что достаточно сложно выбрать между двумя автоматами, потому что у каждого есть свои преимущества и недостатки. Так что каждый автомат будет использоваться под свои задачи. Какие-то задачи будет более целесообразно выполнять с «Калашниковым», какие-то с «Дегтяревым». Плюс здесь еще включаются индивидуальные предпочтения бойца, что не может не радовать. Идея не такая и плохая», — поясняет ситуацию эксперт.

Собеседник ФАН уточняет, что конструкция автоматов А-545 и А-762 намного сложнее, чем у их конкурентов из «Калашникова», поэтому военнослужащим срочной службы будет труднее их освоить, и на это понадобится больше времени.

«А вот у наших профессионалов, бойцов специальных подразделений, намного больше навыков обращения с оружием, у них больше времени на изучение самых разных видов вооружения. Кроме того, из-за схемы сбалансированной автоматики, конструкция «Дегтярева» требует более серьезного ухода, чем автоматы системы «Калашникова». Нужно также понимать, что профессионал будет относиться к оружию гораздо бережнее, поэтому в его руках автоматы будут превращаться в высокоточный и высокопроизводительный инструмент», — заключил Неелов.

Армия России к 2020 году будет полностью переведена на боевую экипировку «Ратник-2», в настоящее время в войсках находится более 200 тысяч комплектов. Напомним, ранее «Газета.ru» сообщала, что российские вооруженные силы примут на вооружение экипировку «солдата будущего» третьего поколения «Ратник-3» к 2025 году.