Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск
Закрыть
Происшествия
Украинка обчистила квартиру отдыхавших в Крыму москвичей
Технологии
Высокоэффективный инструмент: эксперт рассказал, какое оружие войдет в экипировку «Ратник»
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Высокоэффективный инструмент: эксперт рассказал, какое оружие войдет в экипировку «Ратник»

    14:43  27 Сентября 2017
    32

    Автомат А-545

    Сразу два автомата, конструкции «Калашникова» и «Дегтярева» могут быть включены в новейшую боевую экипировку «Ратник-2» по итогам войсковой эксплуатации. Об этом РИА Новости рассказал гендиректор ЦНИИточмаш Дмитрий Семизоров. Такое решение обусловлено сложностью выбора лучшей винтовки, сообщил корреспонденту Федерального агентства новостей военный эксперт Центра стратегической конъюнктуры Владимир Неелов.

    «В декабре этого года завершится войсковая эксплуатация двух автоматов: «Калашникова» — Ак-12 и Ак-103 и «Дегтярева» — А-545 и А-762. Соответственно, будет принято решение, какой автомат включить в «Ратник-2», — подчеркнул глава ЦНИИточмаш.

    При этом Семизоров не исключает, что сразу оба автомата могут стать частью новой боевой экипировки. Так, винтовки системы «Калашникова» могут быть использованы для мотострелковых подразделений, а «Дегтярева» для бойцов российских спецподразделений и выполнения специальных задач.

    АК-12

    «Обе винтовки могут быть приняты на вооружение. В Минобороны сошлись на том, что достаточно сложно выбрать между двумя автоматами, потому что у каждого есть свои преимущества и недостатки. Так что каждый автомат будет использоваться под свои задачи. Какие-то задачи будет более целесообразно выполнять с «Калашниковым», какие-то с «Дегтяревым». Плюс здесь еще включаются индивидуальные предпочтения бойца, что не может не радовать. Идея не такая и плохая», — поясняет ситуацию эксперт.

    Собеседник ФАН уточняет, что конструкция автоматов А-545 и А-762 намного сложнее, чем у их конкурентов из «Калашникова», поэтому военнослужащим срочной службы будет труднее их освоить, и на это понадобится больше времени.

    «А вот у наших профессионалов, бойцов специальных подразделений, намного больше навыков обращения с оружием, у них больше времени на изучение самых разных видов вооружения. Кроме того, из-за схемы сбалансированной автоматики, конструкция «Дегтярева» требует более серьезного ухода, чем автоматы системы «Калашникова». Нужно также понимать, что профессионал будет относиться к оружию гораздо бережнее, поэтому в его руках автоматы будут превращаться в высокоточный и высокопроизводительный инструмент», — заключил Неелов.

    Часть экипировки "Ратник"

    Армия России к 2020 году будет полностью переведена на боевую экипировку «Ратник-2», в настоящее время в войсках находится более 200 тысяч комплектов. Напомним, ранее «Газета.ru» сообщала, что российские вооруженные силы примут на вооружение экипировку «солдата будущего» третьего поколения «Ратник-3» к 2025 году.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Сергей Чемеков
    #россия #минобороны #калашников #ратник #дегтярев #войска #автомат #спецподразделения
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017 103227

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29433

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        42952

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        23079

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8841
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        В Госдуме обвинили Порошенко и Раду в этноциде русского народа

        В Госдуме обвинили Порошенко и Раду в этноциде русского народа

        12:22   27 Сентября 2017
        226
        Около 24 тыс. человек эвакуировали из-за пожара на складе боеприпасов под Винницей

        Около 24 тыс. человек эвакуировали из-за пожара на складе боеприпасов под Винницей

        9:09   27 Сентября 2017
        1478
        Сирия: пять командиров «Джебхат ан-Нусры» ликвидированы в провинции Идлиб — Минобороны РФ

        Сирия: пять командиров «Джебхат ан-Нусры» ликвидированы в провинции Идлиб — Минобороны РФ

        8:22   27 Сентября 2017
        3419
        США признали, что «русские хакеры» не взламывали избирком Висконсина

        США признали, что «русские хакеры» не взламывали избирком Висконсина

        5:23   27 Сентября 2017
        2930