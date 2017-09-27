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Общество
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Ракка: 40 мирных жителей пропали без вести после ударов ВВС США
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    Ракка: 40 мирных жителей пропали без вести после ударов ВВС США

    12:46  27 Сентября 2017
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    Ракка: 40 мирных жителей пропали без вести после ударов ВВС США

    Ракка, 27 сентября. Порядка 40 жителей Ракки объявлены пропавшими без вести после очередного авиаудара ВВС западной коалиции.

    Авиация международной коалиции во главе с США нанесла новый ракетно-бомбовый удар по жилым кварталам сирийского города Ракка. В результате налета несколько зданий оказались разрушенными. Под обломками могут находиться более 40 местных жителей. Ведутся спасательные работы, однако уже сейчас погребенных под завалами людей объявили пропавшими без вести.

    Ранее сообщалось, что за три месяца военной операции в Ракке в результате авиационных ударов американских летчиков погибло более тысячи человек, включая женщин и детей.

     

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    Автор: Алексей Громов
    #сирия #коалиция #ракка #ввс сша
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