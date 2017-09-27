ФИФА официально разрешила Раушу выступать за сборную России по футболу

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Москва, 27 сентября. Комитет по статусу игроков Международной федерации футбола дал официальное разрешение защитнику немецкого клуба «Кельн» Константину Раушу выступать за сборную России по футболу. Об этом в среду сообщается на официальном сайте РФС.

По словам генерального директора РФС Александра Алаева, пакет документов для получения футбольного гражданства Рауша был направлен в ФИФА, передает «Р-Спорт».

Напомним, 27-летний Рауш, имеющий двойное гражданство (России и Германии — Прим.ред.), дебютировал за национальную команду России 3 сентября в товарищеском матче со столичным «Динамо».