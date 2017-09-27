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Спорт
ФИФА официально разрешила Раушу выступать за сборную России по футболу
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    ФИФА официально разрешила Раушу выступать за сборную России по футболу

    12:58  27 Сентября 2017
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    ФИФА официально разрешила Раушу выступать за сборную России по футболу

    Москва, 27 сентября. Комитет по статусу игроков Международной федерации футбола дал официальное разрешение защитнику немецкого клуба «Кельн» Константину Раушу выступать за сборную России по футболу. Об этом в среду сообщается на официальном сайте РФС. 

    По словам генерального директора РФС Александра Алаева, пакет документов для получения футбольного гражданства Рауша был направлен в ФИФА, передает «Р-Спорт».

    Напомним, 27-летний Рауш, имеющий двойное гражданство (России и Германии — Прим.ред.), дебютировал за национальную команду России 3 сентября в товарищеском матче со столичным «Динамо». 

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    Автор: Дана Балан
    #футбол #рфс #фифа #рауш
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