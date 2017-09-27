Песков рассказал о встрече Путина с новым президентом РАН

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Москва, 27 сентября. Президент РФ Владимир Путин встретится с новым президентом Российской академии наук Александром Сергеевым в среду, 27 сентября. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Сегодня же, как мы ожидаем, президент примет избранного президента РАН Сергеева. Состоится их встреча и беседа», — сказал Песков.

Александр Сергеев был избран главой РАН во втором туре выборов, который состоялся во вторник. В 2015 году Сергеев занял пост директора Института прикладной физики РАН. Также он возглавляет группу ученых РФ, которые занимаются детектированием гравитационных волн в проекте LIGO в США.