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Общество
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Россия
Песков рассказал о встрече Путина с новым президентом РАН
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    Песков рассказал о встрече Путина с новым президентом РАН

    12:56  27 Сентября 2017
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    Песков рассказал о встрече Путина с новым президентом РАН

    Москва, 27 сентября. Президент РФ Владимир Путин встретится с новым президентом Российской академии наук Александром Сергеевым в среду, 27 сентября. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Сегодня же, как мы ожидаем, президент примет избранного президента РАН Сергеева. Состоится их встреча и беседа», — сказал Песков.

    Александр Сергеев был избран главой РАН во втором туре выборов, который состоялся во вторник. В 2015 году Сергеев занял пост директора Института прикладной физики РАН. Также он возглавляет группу ученых РФ, которые занимаются детектированием гравитационных волн в проекте LIGO в США.

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    Автор: Катерина Михайлиди
    #путин #песков #сергеев #ран
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