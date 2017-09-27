Мобилизация страхом: Украину могут лишить контроля над вооружениями из-за взрывающихся складов

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Пожар и взрыв на складе боеприпасов в Винницкой области предположительно произошли в результате диверсии. Об этом заявила пресс-секретарь Службы безопасности Украины (СБУ) Елена Гитлянская. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Диверсия

«Несколько минут назад было зарегистрировано уголовное производство по статье 113 — диверсия. Конечно, дело будет расследовать военная прокуратура», — отметила Гитлянская.

В следственных мероприятиях будут задействованы сотрудники СБУ. В настоящий момент версия диверсии является предположительной. Окончательная версия будет представлена уже после того, как пожар будет потушен, а следовали смогут попасть на место происшествия.

Международный контроль

Политолог Максим Жаров в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что вопрос о контроле украинского вооружения необходимо вынести в Совет Безопасности ООН. По его словам, попытки Киева объяснить происходящее на складах боеприпасов в Виннице результатом диверсии говорят о том, что в действительности причина очередного крупного пожара на армейских складах кроется совсем в другом. Это или попытка украинских военных с помощью поджога складов скрыть тотальное воровство боеприпасов или вопиющая безалаберность охраняющих эти склады военнослужащих.

«Отсутствие международного контроля за украинским ВПК и оборонными технологиями, которыми располагает Украина, приводит к тому, что подобные инциденты на украинских военных складах повторяются в последнее время с ужасающей регулярностью. Поэтому Россия должна выйти в Совет безопасности ООН с резолюцией об установлении международного контроля за оборонными технологиями на Украине. Уверен, что еще пара подобных инцидентов, и США поддержат подобное предложение России, если оно будет сделано», — добавил Максим Жаров.

Антироссийская лихорадка

Эксперт Института стран СНГ, политолог Иван Скориков в беседе с корреспондентом ФАН пояснил: на Украине раскручивается привычная антироссийская информационная кампания о «диверсантах». Весной «российский след» искали в подрывах военных складов в Харьковской области, а летом — в серии взрывов автомобилей в Киеве.

«На неуловимых «агентах Кремля» на Украине теперь списывают любую преступную халатность, криминальные разборки, некомпетентность силовиков. В реальности же с 2014 года на Украине сложилась страшная криминогенная обстановка. На руках у людей находится много оружия, молодые люди с радикальными националистическими взглядами или так называемым «постатошным» синдромом, страдающие правовым нигилизмом, имея должную спецподготовку, готовы пойти на любые преступления. Поэтому и версию о диверсии можно вполне допускать», — рассказал Иван Скориков.

По словам эксперта, жить рядом с предприятиями, химическими или военными объектами на Украине становится крайне опасно, как по причине их аварийного состояния, так и из-за тотального управленческого беспредела. В той же Виннице власти даже не пытаются особо пресечь панику, спекулируя на новых угрозах «извне». Украинские власти на фоне социально-экономического кризиса мобилизуют население только страхом.