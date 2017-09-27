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Украина
Мобилизация страхом: Украину могут лишить контроля над вооружениями из-за взрывающихся складов
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    Мобилизация страхом: Украину могут лишить контроля над вооружениями из-за взрывающихся складов

    13:22  27 Сентября 2017
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    Мобилизация страхом: СБУ назвала взрывы на складе боеприпасов под Винницей диверсией

    Пожар и взрыв на складе боеприпасов в Винницкой области предположительно произошли в результате диверсии. Об этом заявила пресс-секретарь Службы безопасности Украины (СБУ) Елена Гитлянская. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

    Диверсия

    «Несколько минут назад было зарегистрировано уголовное производство по статье 113 — диверсия. Конечно, дело будет расследовать военная прокуратура», — отметила Гитлянская.

    Мобилизация страхом: СБУ назвала взрывы на складе боеприпасов под Винницей диверсией

    В следственных мероприятиях будут задействованы сотрудники СБУ. В настоящий момент версия диверсии является предположительной. Окончательная версия будет представлена уже после того, как пожар будет потушен, а следовали смогут попасть на место происшествия.

    Международный контроль

    Политолог Максим Жаров в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что вопрос о контроле украинского вооружения необходимо вынести в Совет Безопасности ООН. По его словам, попытки Киева объяснить происходящее на складах боеприпасов в Виннице результатом диверсии говорят о том, что в действительности причина очередного крупного пожара на армейских складах кроется совсем в другом. Это или попытка украинских военных с помощью поджога складов скрыть тотальное воровство боеприпасов или вопиющая безалаберность охраняющих эти склады военнослужащих.

    «Отсутствие международного контроля за украинским ВПК и оборонными технологиями, которыми располагает Украина, приводит к тому, что подобные инциденты на украинских военных складах повторяются в последнее время с ужасающей регулярностью. Поэтому Россия должна выйти в Совет безопасности ООН с резолюцией об установлении международного контроля за оборонными технологиями на Украине. Уверен, что еще пара подобных инцидентов, и США поддержат подобное предложение России, если оно будет сделано», — добавил Максим Жаров.

    Антироссийская лихорадка

    Эксперт Института стран СНГ, политолог Иван Скориков в беседе с корреспондентом ФАН пояснил: на Украине раскручивается привычная антироссийская информационная кампания о «диверсантах». Весной «российский след» искали в подрывах военных складов в Харьковской области, а летом — в серии взрывов автомобилей в Киеве.

    «На неуловимых «агентах Кремля» на Украине теперь списывают любую преступную халатность, криминальные разборки, некомпетентность силовиков. В реальности же с 2014 года на Украине сложилась страшная криминогенная обстановка. На руках у людей находится много оружия, молодые люди с радикальными националистическими взглядами или так называемым «постатошным» синдромом, страдающие правовым нигилизмом, имея должную спецподготовку, готовы пойти на любые преступления. Поэтому и версию о диверсии можно вполне допускать», — рассказал Иван Скориков.

    Мобилизация страхом: СБУ назвала взрывы на складе боеприпасов под Винницей диверсией

    По словам эксперта, жить рядом с предприятиями, химическими или военными объектами на Украине становится крайне опасно, как по причине их аварийного состояния, так и из-за тотального управленческого беспредела. В той же Виннице власти даже не пытаются особо пресечь панику, спекулируя на новых угрозах «извне». Украинские власти на фоне социально-экономического кризиса мобилизуют население только страхом.

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    Автор: Илья Муромский
    #всу #украина
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