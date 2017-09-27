Песков не стал комментировать слухи об отставке Толоконского

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Москва, 27 сентября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения о том, что губернатор Красноярского края Виктор Толоконский уходит в отставку.

«Не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть», — сказал Песков.

Ранее вице-спикер краевого парламента Алексей Клешко на своей странице в Facebook сообщил, что губернатор Красноярского края объявил об отставке. В своем обращении губернатор вспомнил о важных вехах работы и извинился перед коллегами.