Госдума обвинила Порошенко в этноциде русского народа на Украине

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Москва, 27 сентября. Депутаты Госдумы назвали закон «Об образовании», подписанный украинским президентом Петром Порошенко, «актом этноцида русского народа на Украине».

«Депутаты Государственной думы ФС РФ считают недопустимым нарушение фундаментального права коренных народов и национальных меньшинств Украины обучаться на родных языках», — говорится в заявлении, принятом на пленарном заседании Госдумы.

Также Госдума обвинила Верховную раду и украинского лидера Петра Порошенко во «враждебной нетерпимости» к представителям этнических групп на территории страны.

Добавим, ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал «постыдным и позорным» подписание президентом Украины Петром Порошенко закона «Об образовании», который ограничивает изучение языка нацменьшинств.​