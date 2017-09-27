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Общество
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Общество
Госдума обвинила Порошенко в этноциде русского народа на Украине
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    Госдума обвинила Порошенко в этноциде русского народа на Украине

    12:47  27 Сентября 2017
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    Госдума обвинила Порошенко в этноциде русского народа на Украине

    Москва, 27 сентября. Депутаты Госдумы назвали закон «Об образовании», подписанный украинским президентом Петром Порошенко, «актом этноцида русского народа на Украине».

    «Депутаты Государственной думы ФС РФ считают недопустимым нарушение фундаментального права коренных народов и национальных меньшинств Украины обучаться на родных языках», — говорится в заявлении, принятом на пленарном заседании Госдумы.

    Госдума обвинила Порошенко в этноциде русского народа на Украине

    Также Госдума обвинила Верховную раду и украинского лидера Петра Порошенко во «враждебной нетерпимости» к представителям этнических групп на территории страны.

    Добавим, ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал «постыдным и позорным» подписание президентом Украины Петром Порошенко закона «Об образовании», который ограничивает изучение языка нацменьшинств.​ 

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    Автор: Борис Любимов
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