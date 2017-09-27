Путин и президент Гвинеи обсудят сотрудничество России и Афросоюза

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Москва, 27 сентября. Российский лидер встретится 28 сентября с президентом Гвинейской Республики, действующим председателем Африканского союза Альфой Конде, говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Президент Гвинейской Республики Альфа Конде находится в России с рабочим визитом по приглашению главы государства Владимира Путина. Пресс-служба Кремля сообщает, что российский лидер примет своего гвинейского коллегу 28 сентября.

Повестка дня переговоров — текущее состояние российско-гвинейских отношений, перспективы развития контактов Москвы и Конакри. Путин и Конда также затронут вопросы взаимодействия на уровне Афросоюза, решение региональных кризисов.