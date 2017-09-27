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Путин и президент Гвинеи обсудят сотрудничество России и Афросоюза
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    Путин и президент Гвинеи обсудят сотрудничество России и Афросоюза

    18:00  27 Сентября 2017
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    Путин и президент Гвинеи обсудят сотрудничество России и Афросоюза

    Москва, 27 сентября. Российский лидер встретится 28 сентября с президентом Гвинейской Республики, действующим председателем Африканского союза Альфой Конде, говорится в сообщении пресс-службы Кремля. 

    Президент Гвинейской Республики Альфа Конде находится в России с рабочим визитом по приглашению главы государства Владимира Путина. Пресс-служба Кремля сообщает, что российский лидер примет своего гвинейского коллегу 28 сентября.

    Повестка дня переговоров — текущее состояние российско-гвинейских отношений, перспективы развития контактов Москвы и Конакри. Путин и Конда также затронут вопросы взаимодействия на уровне Афросоюза, решение региональных кризисов.

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    Автор: Ирина Селезнева
    #путин #россия #гвинея
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