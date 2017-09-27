Учитель хочет показать «Матильду» в США

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Москва, 27 сентября. Режиссер скандальной «Матильды» Алексей Учитель хочет выпустить фильм в американском прокате. В частности, режиссер планирует представить свою новую картину на американском кинорынке, который пройдет в Лос-Анджелесе в ноябре.

«Мы будем представлять фильм в США. У нас есть несколько компаний, которые занимаются зарубежными продажами. Наверняка, они будут представлять его и там», — цитирует слова Учителя РИА Новости.

Кроме того, уже идут разговоры о прокате фильма «Матильда» в Китае. Премьера картины в России запланирована на 26 октября. В это же время «Матильда» выйдет в странах Балтии и Германии.

Показ «Матильды» также состоится в рамках Недели российского кино в Великобритании, которая пройдет с 19 по 26 ноября.

Вместе с новым фильмом Алексея Учителя в Лондоне покажут «Время первых» Дмитрия Киселава, «Притяжение» Федора Бондарчука, «Аритмию» Бориса Хлебникова.