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Общество
Учитель хочет показать «Матильду» в США
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    Учитель хочет показать «Матильду» в США

    12:41  27 Сентября 2017
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    Учитель хочет показать «Матильду» в США

    Москва, 27 сентября. Режиссер скандальной «Матильды» Алексей Учитель хочет выпустить фильм в американском прокате. В частности, режиссер планирует представить свою новую картину на американском кинорынке, который пройдет в Лос-Анджелесе в ноябре.

    «Мы будем представлять фильм в США. У нас есть несколько компаний, которые занимаются зарубежными продажами. Наверняка, они будут представлять его и там», — цитирует слова Учителя РИА Новости.

    Кроме того, уже идут разговоры о прокате фильма «Матильда» в Китае. Премьера картины в России запланирована на 26 октября. В это же время «Матильда» выйдет в странах Балтии и Германии.

    Учитель хочет показать «Матильду» в США

    Показ «Матильды» также состоится в рамках Недели российского кино в Великобритании, которая пройдет с 19 по 26 ноября.

    Вместе с новым фильмом Алексея Учителя в Лондоне покажут «Время первых» Дмитрия Киселава, «Притяжение» Федора Бондарчука, «Аритмию» Бориса Хлебникова.

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    Автор: Дима Оленин
    #сша #матильда #учитель
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