Песков рассказал о целях визита Путина в Турцию

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Москва, 27 сентября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что визит главы государства Владимира Путина в Турцию имеет абсолютно прагматические цели.

Как отметил представитель Кремля, РФ и Турция являются государствами, которые находятся в состоянии очень тесного взаимодействия, «будь то торгово-экономическое сотрудничество, инвестиционное сотрудничество, сотрудничество в области ВТС, в области культуры, в осуществлении мегапроектов».

По словам Пескова, Москва и Анкара ведут активное взаимодействие по вопросам обеспечения региональной безопасности, в том числе в Сирийской республике.

«По всем этим вопросам будет проведена сверка часов», — резюмировал пресс-секретарь.

Напомним, ранее Песков заявил, что военно-техническое сотрудничество России и Турции не направлено против третьих стран и полностью соответствует международному праву.