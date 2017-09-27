СМИ отправили в отставку главу Дагестана Абдулатипова

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Махачкала, 27 сентября. Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов в среду, 27 сентября, написал заявление об отставке по собственному желанию. Об этом сообщил собеседник РБК, близкий к силовым структурам.

Другой источник издания заявил, что Абдулатипова якобы вызвали в администрацию президента России, где ему предлагались должности и обсуждалась кандидатура врио главы Дагестана. Как утверждает агентство, у главы региона не оказалось никаких пожеланий на счет возможных преемников.

На этой неделе были отправлены в отставку губернатор Самарской области Николай Меркушкин и глава Нижегородской области Валерий Шанцев. Кроме того, по данным парламента Красноярского края, о своем решении оставить должность объявил губернатор региона Виктор Толоконский.