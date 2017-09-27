Производитель пылесосов создаст собственный электрокар к 2020 году

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Лондон, 27 сентября. Известная британская компания по производству пылесосов Dyson собирается выпустить собственный электромобиль. Презентация новинки назначена на 2020 год.

Компания уже ведет работу над созданием электромобиля, передает агентство Bloomberg. На новый проект Dyson собирается потратить более 2 млрд фунтов стерлингов. Власти Англии пообещали компании свою помощь.

По словам основателя марки Джеймса Дайсона, новое авто будет и не спортивным, и не бюджетным.

James Dyson just announced to @Dyson employees that we’ve begun work on a battery electric vehicle, due to launch in 2020. pic.twitter.com/yUZNvIsYIi — Dyson (@Dyson) September 26, 2017

Но уже известно, что новый электрокар составит конкуренцию таким известным электромобилям, как Tesla.