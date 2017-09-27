Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск
Закрыть
Общество
Прямые рейсы из Екатеринбурга в Минск стартуют 30 октября
Технологии
Производитель пылесосов создаст собственный электрокар к 2020 году
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Производитель пылесосов создаст собственный электрокар к 2020 году

    13:02  27 Сентября 2017
    32

    Производитель пылесосов создаст собственный электрокар к 2020 году

    Лондон, 27 сентября. Известная британская компания по производству пылесосов Dyson собирается выпустить собственный электромобиль. Презентация новинки назначена на 2020 год.

    Компания уже ведет работу над созданием электромобиля, передает агентство Bloomberg. На новый проект Dyson собирается потратить более 2 млрд фунтов стерлингов. Власти Англии пообещали компании свою помощь.

    По словам основателя марки Джеймса Дайсона, новое авто будет и не спортивным, и не бюджетным.

    Но уже известно, что новый электрокар составит конкуренцию таким известным электромобилям, как Tesla.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Алексей Громов
    #технологии #электромобиль #dyson
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017 103133

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29424

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        42929

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        23041

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8832
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        В Госдуме обвинили Порошенко и Раду в этноциде русского народа

        В Госдуме обвинили Порошенко и Раду в этноциде русского народа

        12:22   27 Сентября 2017
        168
        Около 24 тыс. человек эвакуировали из-за пожара на складе боеприпасов под Винницей

        Около 24 тыс. человек эвакуировали из-за пожара на складе боеприпасов под Винницей

        9:09   27 Сентября 2017
        1448
        Сирия: пять командиров «Джебхат ан-Нусры» ликвидированы в провинции Идлиб — Минобороны РФ

        Сирия: пять командиров «Джебхат ан-Нусры» ликвидированы в провинции Идлиб — Минобороны РФ

        8:22   27 Сентября 2017
        3370
        США признали, что «русские хакеры» не взламывали избирком Висконсина

        США признали, что «русские хакеры» не взламывали избирком Висконсина

        5:23   27 Сентября 2017
        2890