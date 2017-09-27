Россия может апеллировать к договору о дружбе и партнерстве с Украиной — Песков

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Москва, 27 сентября. Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что между Россией и Украиной по-прежнему действует договор о дружбе и стратегическом партнерстве, поэтому к нему можно обращаться, в том числе и в контексте принятого Киевом закона об образовании.

Россия может апеллировать к договору о дружбе и стратегическом партнерстве с Украиной на фоне сложившегося кризиса в Донбассе и принятия Киевом закона об образовании, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«С юридической точки зрения, документ остается в силе, он не был денонсирован. Соответственно, с правовой точки зрения, апеллирование к действующему документу де-юре является нормальной практикой», — прокомментировал спикер Кремля.

При этом Песков считает, что с вопросами подобного характера корректнее обращаться в Госдуму. Напомним, что 25 сентября украинский президент Петр Порошенко подписал закон об образовании, который ограничивает права национальных меньшинств.