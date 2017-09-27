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Москва, 27 сентября. Военно-техническое сотрудничество России и Турции не направлено против третьих стран и полностью соответствует международному праву, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В Кремле обратили внимание, что никто не имеет оснований критиковать военно-техническое сотрудничество Москвы и Анкары.

«Ни у кого нет права критиковать Россию и Турцию за военно-техническое сотрудничество, которое осуществляется в строгом соответствии с международным правом и никоим образом не направлено против каких-то третьих стран», — пояснил Песков.

Он также обратил внимание, что Россия и Турция находятся в тесном сотрудничестве в сфере торгово-экономических отношений, в инвестиционном партнерстве, по линии ВТС, в области культуры и других направлениях деятельности.

Ранее сообщалось, что Анкара надеется получить российские ЗРС С-400 в ближайшие два года.