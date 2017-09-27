В Госдуме обвинили Порошенко и Раду в этноциде русского народа

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Москва, 27 сентября. Запрет русскоязычных школ грубо нарушает обязательства Киева в рамках двусторонних и международных договоренностей.

Госдума на пленарном заседании в среду приняла заявление о недопустимости нарушения права коренных народов и национальных меньшинств обучаться на родном языке на Украине. Его проект был внесен на обсуждение представителями всех фракций.

«Депутаты Государственной думы ФС РФ считают недопустимым нарушение фундаментального права коренных народов и национальных меньшинств Украины обучаться на родных языках… Закон «Об образовании» станет актом этноцида русского народа на Украине», — заявляют депутаты.

Госдума указывает, что украинский закон об образовании грубо нарушает обязательства Киева в рамках двусторонних и международных договоренностей.

«Враждебная нетерпимость по отношению к представителям этнических групп на Украине, к сожалению, является отличительной чертой современной украинской власти и очередной раз нашла подтверждение в решении Верховной рады Украины и президента Украины (Петра Порошенко — прим. ФАН)», — говорится в заявлении.

Госдума также призывает международные организации и парламенты стран Европы к решительному осуждению «националистической политики нетерпимости» украинских властей:

«Депутаты Государственной думы призывают парламенты других государств, официальные языки которых признаны Украиной региональными языками и языками национальных меньшинств, предпринять шаги для осуждения принятого закона «Об образовании».

Напомним, ранее Совет Федерации России призвал мир осудить украинский закон об образовании, который был подписан президентом Украины 25 сентября. Им предусматривается, что с 2020 года система образования на Украине станет полностью украиноязычной, что приведет к исчезновению русскоязычных школ и классов, а также школ для национальных меньшинств.