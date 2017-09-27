Путин примет участие в «Российской энергетической неделе» — Песков

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Москва, 27 сентября. Президент России Владимир Путин примет участие в Международном форуме по энергосбережению и развитию энергетики «Российская энергетическая неделя». Об этом сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

Песков уточнил, что международный форум пройдет с 3 по 7 октября в Москве и Санкт-Петербурге. Глава государства планирует принять участие в пленарном заседании «Российской энергетической недели».

«Повестка — это энергия для глобального роста, в части, в которой будет президент принимать участие, предусматривается панельная дискуссия. Должно быть интересно», — отметил представитель Кремля.

Добавим, ранее пресс-секретарь президента РФ сообщил, что в среду Путин проведет совещание с членами правительства, на котором обсудит основные параметры федерального бюджета на ближайшие три года.