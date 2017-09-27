Замглавы «Междлиса» приговорен в Крыму к двум годам колонии за призывы к сепаратизму

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Симферополь, 27 сентября. Заместитель главы крымско-татарского меджлиса1 Ильми Умеров получил два года колонии за призывы к сепаратизму, сообщили в Симферопольском районном суде.

В Симферопольском районном суде вынесен обвинительный приговор в адрес заместителя председателя запрещенной в России организации «Меджлис крымских татар»2. Умеров приговорен к двум годам колонии-поселения за призывы к сепаратизму. Его защита уже заявила, что намерена обжаловать этот приговор.

Ранее в ООН заявили, что Россия должна снять ограничения с «Меджлиса», который ранее был признан в стране экстремистской организацией.

1 Организация запрещена на территории РФ.

2 Организация запрещена на территории РФ.