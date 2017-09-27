Путин в ходе телемоста с Удмуртией проконтролирует уничтожение последнего химоружия в РФ

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Москва, 27 сентября. Сегодня, по словам официального представителя президента РФ Дмитрия Пескова, в России будут уничтожен последний химический боеприпас в России. Президент Путин в ходе телемоста с удмуртским поселком Кизнер проконтролирует уничтожение последнего снаряда и может обсудить вопрос перепрофилирования промышленных объектов, на которых производилось уничтожение российского химоружия.

По словам Пескова, телемост президента с Кизнером пройдет после 14 часов.

«Речь идет о том, что фактически страна выполняет международные обязательства по конвенции о запрещении химоружия и полностью ликвидирует свое химоружие, причем досрочно», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Песков напомнил, что российский президент в 2000-х годах принял решение о полном уничтожении химоружия в России за российские деньги, и даже привлекал собственные средства для продолжения программы по уничтожению химоружия. Сегодня Россия полностью избавится от химических вооружений, досрочно выполнив обязательства перед ОЗХО.