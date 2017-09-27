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Политика
В Кремле назвали нормальным процессом ротации в губернаторском корпусе
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    В Кремле назвали нормальным процессом ротации в губернаторском корпусе

    13:02  27 Сентября 2017
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    В Кремле назвали нормальным процессом ротации в губернаторском корпусе

    Москва, 27 сентября. Ротационные процессы в губернаторском корпусе направлены на его обновление. Об этом в среду заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 

    По словам представителя Кремля, в губернаторском корпусе появляются не «технократы», а молодые квалифицированные специалисты, таким образом, ротации направлены на обновление. 

    Песков также подчеркнул, что кадровые перестановки в губернаторском корпусе являются нормальным и ожидаемым процессом.

    В Кремле назвали нормальным процессом ротации в губернаторском корпусе

    «В данном случае глава государства, он собственно идет по пути именно ротационного обновления губернаторского корпуса. Это абсолютно нормальный процесс», — добавил он.

    Напомним, глава российского государства Владимир Путин в минувший вторник подписал указ об отставке Валерия Шанцева с поста главы Нижегородской области, назначив временно исполняющим обязанности главы региона первого заместителя главы Минпромторга Глеба Никитина.

    В Кремле назвали нормальным процессом ротации в губернаторском корпусе

    Ранее глава Красноярского края Виктор Толоконский объявил о своей отставке. 

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    Автор: Дана Балан
    #путин #россия #песков #губернаторы
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