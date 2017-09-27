В Кремле назвали нормальным процессом ротации в губернаторском корпусе

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Москва, 27 сентября. Ротационные процессы в губернаторском корпусе направлены на его обновление. Об этом в среду заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, в губернаторском корпусе появляются не «технократы», а молодые квалифицированные специалисты, таким образом, ротации направлены на обновление.

Песков также подчеркнул, что кадровые перестановки в губернаторском корпусе являются нормальным и ожидаемым процессом.

«В данном случае глава государства, он собственно идет по пути именно ротационного обновления губернаторского корпуса. Это абсолютно нормальный процесс», — добавил он.

Напомним, глава российского государства Владимир Путин в минувший вторник подписал указ об отставке Валерия Шанцева с поста главы Нижегородской области, назначив временно исполняющим обязанности главы региона первого заместителя главы Минпромторга Глеба Никитина.

Ранее глава Красноярского края Виктор Толоконский объявил о своей отставке.