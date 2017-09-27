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Выступавшего против НАТО литовского журналиста убили под Каунасом
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    Выступавшего против НАТО литовского журналиста убили под Каунасом

    13:00  27 Сентября 2017
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    Выступавшего против НАТО литовского журналиста убили под Каунасом

    Каунас, 27 сентября. На территории своей усадьбы в Кайшядорском районе Литвы был найден убитым журналист Пранцискус Шлюжас, который был известен своей позицией против членства Литвы в Североатлантическом альянсе. Журналист также посвящал немало усилий борьбе с коррупцией, известно, что в его адрес неоднократно поступали угрозы.

    «Как сообщили друзья Шлюжаса, тело было найдено около 17 часов в понедельник в его усадьбе в Кайшядорском районе. Он лежал в луже крови с разбитой головой и другими тяжелыми повреждениями. Обстоятельства смерти выясняются», — сообщает «Ридус».

    Выступавшего против НАТО литовского журналиста убили под Каунасом

    Как отмечают источники в Литве, Шлюжас активно участвовал в общественной деятельности и привлек к себе внимание многих недоброжелателей: кроме прочего он был инициатором референдума о запрете на покупку земельных участков в Литве для иностранцев.

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    Автор: Валентин Меликов
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