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Советник Порошенко обвинил в поджоге складов под Винницей беспилотник
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    Советник Порошенко обвинил в поджоге складов под Винницей беспилотник

    12:28  27 Сентября 2017
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    Советник Порошенко обвинил в поджоге складов под Винницей беспилотник

    Киев, 27 сентября. Советник президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков заявил, что причиной пожара на складе боеприпасов в Винницкой области мог стать беспилотный летательный аппарат.

    «Боец с одного из постов успел доложить о странном звуке. Через несколько секунд начались взрывы на открытой площадке. Периметр охранялся надёжно, так что да — похоже на беспилотник», — опубликовал он на своей странице в социальной сети Facebook.

    По словам Бирюкова, представители СБУ пытались его перехватить. По слухам, кого-то даже задержали накануне, но кто-то умудрился прорваться, добавил советник Порошенко.

    Советник Порошенко обвинил в поджоге складов под Винницей беспилотник

    Напомним, что военная прокуратура Украины возбудила дело по статье «Диверсия» после пожара на складе боеприпасов в Винницкой области.

    Пожар произошел в ночь на 27 сентября. В результате пострадали два человека. Более 30 тысяч человек были эвакуированы из района пожара.

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    Автор: Дима Оленин
    #пожар #винница #советник порошенко
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