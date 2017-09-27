Советник Порошенко обвинил в поджоге складов под Винницей беспилотник

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Киев, 27 сентября. Советник президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков заявил, что причиной пожара на складе боеприпасов в Винницкой области мог стать беспилотный летательный аппарат.

«Боец с одного из постов успел доложить о странном звуке. Через несколько секунд начались взрывы на открытой площадке. Периметр охранялся надёжно, так что да — похоже на беспилотник», — опубликовал он на своей странице в социальной сети Facebook.

По словам Бирюкова, представители СБУ пытались его перехватить. По слухам, кого-то даже задержали накануне, но кто-то умудрился прорваться, добавил советник Порошенко.

Напомним, что военная прокуратура Украины возбудила дело по статье «Диверсия» после пожара на складе боеприпасов в Винницкой области.

Пожар произошел в ночь на 27 сентября. В результате пострадали два человека. Более 30 тысяч человек были эвакуированы из района пожара.